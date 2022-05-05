邱國正：國軍累計約1000名官兵染疫 均無重症

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本土COVID-19疫情持續，立委關切國軍官兵目前確診人人數。國防部長邱國正（圖）5日在立法院外交及國防委員會報告指出，累計到目前為止，國軍共約1000名官兵染疫，其中2人住院中，但均無重症。此外，官兵第一劑、第二劑疫苗施打率已達98%以上，第三劑約89%。中央社記者王飛華攝 111年5月5日

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（中央社記者游凱翔台北5日電）本土疫情持續，國防部長邱國正今天表示，累計到目前為止，國軍共約1000名官兵染疫，其中2人住院中，但均無重症。此外，官兵第一劑、第二劑疫苗施打率已達98%以上，第三劑約89%。

立法院外交及國防委員會今天邀集國防部、內政部、教育部、經濟部、衛生福利部、國家通訊傳播委員會等單位，專案報告「『全民國防手冊』之編纂、內容及檢討」，並備質詢。

疫情嚴峻，國民黨立委江啟臣關切國軍官兵目前確診人人數。邱國正表示，累計到目前為止共約1000人確診，其中2名官兵住院中，但均無重症；軍醫局長陳建同中將補充，昨天約有200名官兵確診。

民眾黨立委邱臣遠關切目前官兵疫苗施打率。邱國正表示，第一劑、第二劑施打率達98%以上，第三劑約89%。

前空軍司令熊厚基上將因健康因素，月初轉任總統府戰略顧問，國民黨立委溫玉霞關切，國軍是否有定期替軍官健康檢查。陳建同指出，重要軍職人員每年健檢，若有異常都會追蹤。（編輯：郭無患）1110505