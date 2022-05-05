質詢教召染疫問題 何志偉邱國正數度拍桌互嗆

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（中央社記者游凱翔台北5日電）民進黨立委何志偉今天質詢時指有民眾接受教召後遭丟包，並拍桌質疑部隊成病毒培養皿及國防部推託，數度與部長邱國正拍桌互嗆、要求道歉。邱國正說，願向會議主席羅致政、國防部人員道歉，但他不會向何志偉道歉。

國防部、內政部、教育部、經濟部、衛生福利部、國家通訊傳播委員會等單位，上午以「『全民國防手冊』之編纂、內容及檢討」為題，赴立法院外交及國防委員會專案報告、備詢。

民進黨立委何志偉詢問，若教育召集人員進營區時全員陰性，最後卻確診，處置原則是什麼。邱國正回應，部隊會先快篩，並通知當地衛生局、送軍醫院。

何志偉指出，他接到陳情，受召人員確診後被送到醫院，但國防部人員卻走了，當時這名人員正在發燒、頭痛及肌肉酸痛，因為叫不到防疫計程車，因此自行騎乘共享機車到飯店隔離，是否為正確做法。

邱國正表示，他沒有要推託，但他要先了解狀況，因為不清楚狀況沒辦法答覆。

何志偉詢問，誰要為此狀況負起責任，因為教召已成病毒培養皿，且召員生病後就被丟包。邱國正則回應，「請委員不要這麼說」。

何志偉緊接表示，「你不要浪費我時間，一直推推推」。邱國正強調，已經跟說過要了解狀況後才能說明。

何志偉此時怒拍桌強調，「我就正在跟你說明狀況了，但部長什麼狀況都不知道，你們到底在幹什麼」。

邱國正也動怒拍桌，怒嗆「你拍什麼桌子」，何志偉拍桌回擊，「我為什麼不能拍桌」，邱國正則再度拍桌表達不滿。

何志偉（後左3，戴黑口罩者）5日質詢國防部長邱國正時動怒離開質詢台走向主席台位置，邱國正（後右7）怒斥「你要怎樣」。（圖取自國會頻道YouTube頻道youtube.com）

何志偉隨即離開質詢台走向主席台位置，邱國正則怒斥「你要怎樣」。民進黨籍的外交及國防委員會召集委員羅致政緩頰，這是媒體跟當事人說法，但國防部與當事人尚未確認過此事。

何志偉強調，這並非媒體說法，因為他昨天已親自與當事人確認，何志偉此時再度拍桌強調，「你這部長怎麼這樣，還拍桌」。邱國正也再度拍桌駁斥，「你拍我也拍」。何志偉拉高分貝，「我為什麼不能拍」，邱國正則再度拍桌、表達不滿。

羅致政隨即裁示休息5分鐘，何志偉則提出權宜問題，要求邱國正道歉，且非對何志偉道歉，而是對中華民國立法院道歉，因為這種態度令他無法接受。

休息結束後，羅致政認為，互動過程中確實有過激動作，也希望類似動作不要再發生，要理性詢答與對話，因為何志偉確實有跟當事人聯繫，而國防部也有試圖與當事人聯繫，但聯繫不上，因此他已要求國防部下班前與當事人聯繫上，若發現標準作業程序（SOP）有問題，就趕快檢討甚至懲處。

何志偉則坦言，他被國防部拍桌拍到有點嚇到。羅致政則對何志偉說，「你去收驚」，何志偉質疑，「難道立委可以被官員拍桌」，羅致政則認為，「大家要互相」。

此時何志偉與邱國正兩人再度起爭執。邱國正指出，「委員不拍桌，我也不會拍桌」，何志偉則質疑邱國正在踢皮球，羅致政再度緩頰指出，立委要怎麼拍桌是個人問題，但行政官員代表政府與部會，不宜有過激動作，希望雙方克制。

何志偉追問邱國正，「你對你拍桌有什麼想法，是否覺得很棒、很開心，以及行為是否妥當」，邱國正表示，「要問我妥不妥，先問問你自己覺得妥不妥」，何志偉則質疑這是「反質詢」。

邱國正指出，他願意對主席、國防部人員道歉，因為他身為部長做了不好示範，但他不會跟何志偉道歉。

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軍醫局長陳建同中將補充說明，並沒有丟包這名人員，當時快篩陽性後部隊幹部有向家屬聯繫，因為召員住家在教召地點附近，因此以步行方式回家再隔離，且幹部都在現場沒有置之不理。

何志偉說，他質詢的都是整體制度跟戰力，也許過程中意見不同，但相信都是為了國家好，國防部如果做得好他一定全力支持，但他的天職是監督跟建議，呼籲國防部加油。（編輯：蘇龍麒）1110505