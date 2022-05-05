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邱國正：教召不會暫停 但依疫情指揮中心規範處理

2022/5/5 11:08（5/5 13:13 更新）
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國內COVID-19疫情嚴峻，外界關注國防部是否停止教育召集。國防部長邱國正（後）5日在立法院外交及國防委員會表示，防疫視同作戰，作戰會有傷損，國防部不會暫停教召，但會根據中央流行疫情指揮中心規範辦理。中央社記者王飛華攝 111年5月5日
國內COVID-19疫情嚴峻，外界關注國防部是否停止教育召集。國防部長邱國正（後）5日在立法院外交及國防委員會表示，防疫視同作戰，作戰會有傷損，國防部不會暫停教召，但會根據中央流行疫情指揮中心規範辦理。中央社記者王飛華攝 111年5月5日
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（中央社記者游凱翔台北5日電）疫情嚴峻，外界關注國防部是否停止教育召集。國防部長邱國正今天表示，防疫視同作戰，作戰會有傷損，國防部不會暫停教召，但會根據中央流行疫情指揮中心規範辦理，「國軍與衛福部步調一致」。

立法院外交及國防委員會今天邀集國防部、內政部、教育部、經濟部、衛生福利部、國家通訊傳播委員會等單位，專案報告「『全民國防手冊』之編纂、內容及檢討」，並備質詢。

邱國正會前接受媒體訪問，本土疫情嚴峻，教育召集是否暫停一事，他指出，防疫視同作戰，作戰會有傷損，人員就算染疫還是有其他方法彌補，例如補充兵源或調整任務，不會暫停教育召集。但國防部仍將根據中央流行疫情指揮中心的規範，如果疫情到達某個地步，就會遵照規範停止教召，「國軍與衛福部步調一致」，並不是說染疫數量多少，就該怎樣。

至於國軍官兵快篩試劑是否足夠，邱國正表示，中央定期配給國軍快篩試劑，「都夠用」，國軍防疫與中央同步，本身也成立指揮中心，每天與中央通聯並召開會議，防疫不分軍民。

有關美國聯邦參議員魯比歐（Marco Rubio）提出「透過實力促進台灣和平法」草案，籲美方優先處理對台軍售案，不再限制售台武器必須為防衛性質，邱國正評論指出，魯比歐並未提到「攻擊性武器」，而建軍備戰是國軍本務，只要有利建軍，國軍都樂觀其成。

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他強調，建軍是期望達到目標，備戰是整合、利用現有資源，國軍會努力建軍，並緊握手頭現有資源，努力克服各種困難。

至於全民國防手冊範本的修訂時程，邱國正指出，全民防衛動員署的工作是負責部會協調與管制，將相關問題整理歸納後交由各部會處理，但不是「丟給部會」，而是由國防部訂定範本供各單位參考，未來會陸續調整，一定會朝民眾一看就清楚、更明暸的方向努力。（編輯：郭無患）1110505

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