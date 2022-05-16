汾陽艦疑官兵確診群聚 艦指部：不影響戰備任務

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海軍汾陽艦傳出官兵確診，且有數十人陽性。海軍艦隊指揮部拒絕證實此事，僅表示染疫情況由中央流行疫情指揮中心公布。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社記者曾以寧高雄16日電）海軍汾陽艦傳出官兵確診，且有數十人陽性。海軍艦隊指揮部拒絕證實此事，但強調，已完成兵力調整，不影響戰備任務，也會遵照衛生主管機關、國防部指導辦理各項防疫措施。

有媒體報導，海軍汾陽艦約1週前出海偵巡，期間有名官兵身體不適緊急送醫，採檢COVID-19（2019冠狀病毒疾病）PCR陽性確診。海軍要求艦上官兵快篩，結果多人陽性，今天上午返回左營軍港，接受PCR檢測。

海軍艦指隊指揮部接受中央社記者訪問時，拒絕證實此事，僅表示染疫情況由中央流行疫情指揮中心公布。

艦指部亦強調，已完成兵力調整，不影響戰備任務執行；另各項防疫措施均依中央流行疫情指揮中心、國防部及地方政府防疫指導辦理，同時擬定各項防疫風險管控規劃，確維官兵健康與部隊戰力。（編輯：陳清芳）1110516