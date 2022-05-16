5/16本土6萬1697例 增29死、中重症148例【直播】

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國內COVID-19疫情持續，且進入社區流行階段，確診人數不斷向上攀升；大批民眾16日在新北市亞東醫院社區篩檢站，排隊等候PCR篩檢。中央社記者吳家昇攝 111年5月16日

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（中央社記者陳婕翎、汪淑芬台北16日電）國內COVID-19本土病例連續多日皆新增6萬例左右，今天新增29例死亡個案，其中最年輕死亡病例為20多歲男性，有神經肌肉系統疾病，未施打過任何一劑疫苗。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在疫情記者會中公布，新增6萬1697例本土個案，確診個案中新增126中症、22重症，29例死亡個案；另新增57例境外移入病例。

12縣市新增本土個案數破千，分別為新北市1萬9898例，台北市9274例，桃園市8635例，台中市4357例，高雄市4191例，台南市2612例，基隆市1756例，宜蘭縣1646例，新竹縣1635例，彰化縣1411例，屏東縣1092例，苗栗縣1014例。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，今天新增29例死亡個案分析，只有1人沒有慢性病史，16人未接種疫苗。最年長為100多歲女性，染疫出現呼吸衰竭；最年輕為20多歲男性，有神經肌肉系統疾病，長期使用呼吸器，未接種疫苗，病程約一週，死因COVID-19併呼吸衰竭。

148例中重症個案，年齡介於10多歲至90多歲；接種疫苗情況，68例從未接種疫苗、12人施打1劑、17人接種2劑、完整施打3劑51人。

據統計，截至5月15日，本土確診個案有74萬87人為輕症或無症狀個案、占99.79%，中症累計1269例、占0.17%，重症累計324例、占0.04%。（編輯：管中維）1110516

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

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