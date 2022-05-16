染疫童5醫院沒病床轉送北榮不治 薛瑞元：基隆未善用跨區轉診機制

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基隆一名2歲男童染疫，地方聯繫5家醫院均無兒童重症空床，14日轉至台北榮總急救仍告不治。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社記者郭建伸台北16日電）基隆染疫男童送醫急救不治問題引發外界關注。衛生福利部次長薛瑞元針對此事件表示，基隆衛生局沒有善用急重症跨區轉診調度機制，若經調度機制，就可看病房情形並指引轉送醫院，而非一家一家聯繫。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天舉行「日本核食解禁對國人健康的影響與危害」公聽會，薛瑞元在會前接受媒體訪問，談及疫情議題。

基隆一名2歲男童染疫，地方聯繫5家醫院均無兒童重症空床，14日轉至台北榮總急救仍告不治。

媒體指出，有專家認為，因為COVID-19重症需專責病房，可能導致基隆男童轉院卡關，認為應將COVID-19從第五類法定傳染病降為第四級，詢問薛瑞元看法。

薛瑞元表示，這次事件可檢討基隆衛生局，沒有善用急重症跨區轉診調度機制。若經調度機制，相關人員就可看病房情形並指引轉送醫院，而非一家一家聯繫。

媒體詢問，中央是否有跟地方政府充分溝通急重症跨區轉診調度機制。

薛瑞元表示，中央之前有開會並告知地方政府，但地方聯絡協調不知道有什麼樣的問題，當天值班人員不知道有急重症跨區轉診管道，才會一家一家聯繫。

媒體追問，是否COVID-19可能從第五類法定傳染病降為第四級。薛瑞元表示，目前沒有。

此外，媒體也詢問國家衛生研究院將快篩試劑技轉給5家廠商，是否中央採購會比較便宜。

薛瑞元表示，5家技轉廠由國衛院處理，技轉過去若能通過緊急授權，就能夠販售，沒有因為國衛院技轉而有特別待遇。（編輯：楊凱翔）1110516