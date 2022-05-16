更多編輯台推薦新聞：
第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看
生活

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看

芬蘭終於決定加入北約 邊境居民鬆一口氣
國際

芬蘭終於決定加入北約 邊境居民鬆一口氣

COVID-19視訊看診院所這裡查 費用、領藥方式、適用對象一篇掌握
生活

COVID-19視訊看診院所這裡查 費用、領藥方式、適用對象一篇掌握

疫情整理包》本土逾6萬例 確診者同住家人打三劑疫苗快篩陰免居隔

疫情整理包》本土逾6萬例 確診者同住家人打三劑疫苗快篩陰免居隔

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

染疫童送醫不治引關注 基隆市指電話聯絡不會慢

2022/5/16 13:32（5/16 14:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
基隆1名2歲男童染疫身亡，遭批未善用急重症跨區轉診調度機制。基隆市衛生局長吳澤誠（圖）16日接受媒體訪問說，緊急醫療管理系統1小時更新1次，但更動後實際床位有時會產生落差，電話聯絡並沒有更慢。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年5月16日
基隆1名2歲男童染疫身亡，遭批未善用急重症跨區轉診調度機制。基隆市衛生局長吳澤誠（圖）16日接受媒體訪問說，緊急醫療管理系統1小時更新1次，但更動後實際床位有時會產生落差，電話聯絡並沒有更慢。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年5月16日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆16日電）基隆2歲男童染疫身亡，遭批未善用急重症跨區轉診調度機制。基隆市衛生局長吳澤誠說，緊急醫療管理系統1小時更新1次，更動後實際床位有時有落差，電話聯絡並沒有更慢。

基隆市1名2歲林姓男童確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），地方聯繫5家醫院均無兒童重症空床，最後轉至台北榮總急救仍告不治。

衛生福利部次長薛瑞元今天表示，這次事件可檢討基隆衛生局，沒有善用急重症跨區轉診調度機制。若經調度機制，相關人員就可看病房情形並指引轉送醫院，而非一家一家聯繫。

對此，吳澤誠上午在基隆市衛生局接受媒體聯訪表示，緊急醫療管理系統是在各醫院急診的系統，可以透過這個系統轉接或對接病人，基隆市以基隆長庚醫院作為基地網絡，全國有200多間醫院串聯。

他指出，基隆市衛生局醫政科有建置這套系統，但疾病管制科沒有，當醫院提出轉院需求時，因為這套系統主要是在醫療體系運作，「還要到醫政科，還要去查系統，比不上電話一線一線聯絡」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

吳澤誠表示，各醫院是否有病床，有時1通電話1分鐘、2分鐘、3分鐘就可解決，並沒有更慢，而系統是每小時更新，但更動後實際床位有時會產生落差，衛生局接到衛生福利部基隆醫院提出要求後，立即電話聯絡可以收治的醫院尋找床位。

吳澤誠指出，部立基隆醫院13日晚間10時30分提出需求，衛生局當晚11時26分提供床位，讓部立基隆醫院與台北榮民總醫院對接、轉院，「就時間性而言，並沒有所謂有延遲性的效果」，不到1小時就對接到醫院，讓病患能轉院，速度算是快。（編輯：戴光育）1110516

延伸閱讀
染疫童5醫院沒病床轉送北榮不治 薛瑞元：基隆未善用跨區轉診機制基隆2歲童染疫重症亡 高燒42.4度轉院調度6小時5家沒病床基隆2歲確診童不治 醫籲掌握兒童ICU醫院名單自救
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族