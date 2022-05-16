染疫童送醫不治引關注 基隆市指電話聯絡不會慢

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

基隆1名2歲男童染疫身亡，遭批未善用急重症跨區轉診調度機制。基隆市衛生局長吳澤誠（圖）16日接受媒體訪問說，緊急醫療管理系統1小時更新1次，但更動後實際床位有時會產生落差，電話聯絡並沒有更慢。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年5月16日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆16日電）基隆2歲男童染疫身亡，遭批未善用急重症跨區轉診調度機制。基隆市衛生局長吳澤誠說，緊急醫療管理系統1小時更新1次，更動後實際床位有時有落差，電話聯絡並沒有更慢。

基隆市1名2歲林姓男童確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），地方聯繫5家醫院均無兒童重症空床，最後轉至台北榮總急救仍告不治。

衛生福利部次長薛瑞元今天表示，這次事件可檢討基隆衛生局，沒有善用急重症跨區轉診調度機制。若經調度機制，相關人員就可看病房情形並指引轉送醫院，而非一家一家聯繫。

對此，吳澤誠上午在基隆市衛生局接受媒體聯訪表示，緊急醫療管理系統是在各醫院急診的系統，可以透過這個系統轉接或對接病人，基隆市以基隆長庚醫院作為基地網絡，全國有200多間醫院串聯。

他指出，基隆市衛生局醫政科有建置這套系統，但疾病管制科沒有，當醫院提出轉院需求時，因為這套系統主要是在醫療體系運作，「還要到醫政科，還要去查系統，比不上電話一線一線聯絡」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

吳澤誠表示，各醫院是否有病床，有時1通電話1分鐘、2分鐘、3分鐘就可解決，並沒有更慢，而系統是每小時更新，但更動後實際床位有時會產生落差，衛生局接到衛生福利部基隆醫院提出要求後，立即電話聯絡可以收治的醫院尋找床位。

吳澤誠指出，部立基隆醫院13日晚間10時30分提出需求，衛生局當晚11時26分提供床位，讓部立基隆醫院與台北榮民總醫院對接、轉院，「就時間性而言，並沒有所謂有延遲性的效果」，不到1小時就對接到醫院，讓病患能轉院，速度算是快。（編輯：戴光育）1110516