基隆2歲童染症重症亡 轉院調度6小時5家沒病床

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（中央社記者陳婕翎、許秩維台北15日電）基隆1名2歲男童染疫，地方聯繫5家醫院均無兒童重症空床，最後轉至台北榮總急救仍告不治，指揮中心今天說明轉院聯繫6小時過程，醫院急診都有妥善處理，未延誤治療。

中央流行疫情指揮中心13日宣布，4大公立醫療體系將針對6歲以下兒童設置就醫綠色通道。13日晚間基隆確診2歲男童出現發高燒及抽搐症狀，經衛生局調度要轉到基隆長庚醫院、台北三總、台大、馬偕，但都無適合病床，最後由台北榮總醫院收治，搶救後不幸死亡。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午疫情記者會中說明基隆男童事件，據了解，這名男童曾接觸確診的非家人照顧者，5月12日下午由家屬帶至衛福部基隆醫院急診，當初體溫正常，經過PCR採檢，院方開立處方藥物，13日採檢結果出爐為陽性，男童開始出現發燒、抽蓄、活動力不佳。

羅一鈞說，當天晚間家屬通知衛生單位後，經由救護車送往衛福部基隆醫院，晚上7時43分急診逕行檢傷分類，當時男童燒到攝氏42.4度、呼吸急促、脈搏過速，疑似為病毒性腦炎，衛生局聯繫基隆長庚醫院、台北三總、馬偕、台大都沒病床，最後決定轉至台北榮總兒童重症病房。

羅一鈞表示，晚間11時56分安排救護車及護理師陪同送往北榮，期間有給予男童藥物、抗生素等，14日凌晨2時轉入北榮進行後續救治，上午8時左右仍然宣告不治過世，已初步收到死亡診斷書，為COVID-19感染合併急性腦炎、多重器官衰竭。

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羅一鈞說，這名男童個案還未正式通報，待完成病例蒐集、診斷書蒐集後，將列入重症死亡個案。他並強調，醫院急診都有處理，沒有延誤治療這名男童，現階段兒科重症網絡持續運作中，北部共有6張兒童ICU專責病床，會與衛生局討論加速轉院過程

羅一鈞進一步強調，每天都有密切掌握COVID-19（2019冠狀病毒疾病）專責病房數量，兒童醫療網絡共有221空床，北部還有兩位數以上空床，也可使用混合型病床。全國混合病床數約3089床，針對加護病房（ICU）兒童專責病床部分，全國有369床，其中6床在北部。（編輯：陳清芳）1110515