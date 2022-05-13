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指揮中心開設學齡前兒童就醫綠色通道 強化6歲以下照護

2022/5/13 14:28（5/13 15:13 更新）
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4大公立醫療體系將針對6歲以下學齡前兒童設置就醫綠色通道，減少等待看診時間。圖為10日有家長在衛福部台北醫院兒童就醫綠色通道填寫資料。（中央社檔案照片）
4大公立醫療體系將針對6歲以下學齡前兒童設置就醫綠色通道，減少等待看診時間。圖為10日有家長在衛福部台北醫院兒童就醫綠色通道填寫資料。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張茗喧、吳欣紜台北13日電）指揮中心今天宣布，4大公立醫療體系將針對6歲以下學齡前兒童設置就醫綠色通道，減少等待看診時間，截至中午有35家醫院設置完畢，其餘將於18日前全數開設完畢。

中央流行疫情指揮中心下午在疫情記者會中表示，考量國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續升溫，兒童確定病例數增加，將開設6歲以下學齡前兒童就醫綠色通道，紓緩醫院急診量，避免過多就診者排擠兒童待診時間。

指揮中心指揮官陳時中指出，指揮中心已請教育部、國防部、退輔會附屬醫院及衛生福利部部立醫院等4大公立醫療體系，儘速配合開設學齡前兒童就醫綠色通道或防疫急門診，建立兒童專用候診動線，由兒科專科醫師看診，提供學齡前兒童相關評估、採檢與診療服務。

陳時中表示，截至中午，已有35家醫院設置學齡前兒童就醫綠色通道，包括退輔會附屬榮民醫院15家、國防部所屬軍醫院13家、教育部所屬大學醫院3家及衛生福利部部立醫院4家，另衛生福利部部立醫院尚有13家將於18日前全數完成開設兒童就醫綠色通道。（編輯：管中維）1110513

（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
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