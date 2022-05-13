3類對象快篩陽性 14日起親友可代請醫師確認

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

圖為台中一間醫院開設綠色通道，提供快篩陽性的民眾進行PCR採檢，有症狀者也能安排醫師就地看診、領藥及繳費。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張茗喧、吳欣紜台北13日電）12日起，居家隔離、自主防疫、居家檢疫期間快篩陽性民眾，可視訊由醫師認定確診。指揮中心今天宣布，明天起將開放親友攜帶健保卡、快篩卡匣至診所請醫師確認確診。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，為緩解醫療量能，同時降低染疫個案重症死亡風險，中央流行疫情指揮中心12日起開放居家隔離、自主防疫、居家檢疫等3類對象快篩陽性後，可由醫師視訊認定確診。

不過，仍有民眾抱怨掛不到號，也有人不會使用網路掛號或視訊。

指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，為提供無法使用視訊或未能成功預約視訊診療的民眾評估確認快篩陽性結果管道，5月14日起開放3類對象委由親友攜帶健保卡及快篩檢測卡匣/檢測片，至診所或負責居家照護的責任院所（含衛生所），請醫師確認是否確診。

陳時中也再次說明3類對象快篩陽性通報確診的方式，他表示，民眾在居家隔離、自主防疫、居家檢疫期間，如使用家用抗原快篩試劑檢測結果陽性，可透過遠距門診醫療，請醫師協助評估確認快篩陽性結果。

陳時中說，如果居家環境設備無法使用視訊或未能成功預約視訊診療者，可委由非居家隔離親友攜帶健保卡及快篩檢測卡匣/檢測片卡至診所或負責居家照護的責任院所（含衛生所）請醫師確認。

根據指揮中心規定，遠距門診醫療可透過幾大管道掛號，首先是利用健保視訊診療院所（https://bit.ly/3KGjpQN）或健保快易通APP查詢附近「視訊診療指定院所」，也可聯繫地方衛生所、關懷中心協尋可提供視訊診療服務的院所。

指揮中心提醒，3類對象快篩陽性後、請醫師評估前，應先在判讀陽性的檢測卡匣上寫上檢測者姓名及檢測日期，將檢測卡匣與健保卡放在一起拍照，在視訊時出示給醫師看；如至診所請醫師確認，務必以夾鏈袋或塑膠袋密封包好攜帶至診所。（編輯：張芷瑄）1110513