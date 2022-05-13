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麻醉科醫師涉造謠「中央徵用台北快篩送高雄」 雙和醫院送審議懲處

2022/5/13 13:21（5/13 13:36 更新）
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（中央社記者黃旭昇新北13日電）衛福部雙和醫院表示，李姓麻醉科醫師於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，疑造謠稱「中央徵用台北快篩送至疫情不嚴重的高雄」，嚴重影響院譽，將依員工獎懲辦法審議。

衛生福利部雙和醫院今天以文字聲明表示，經醫院初步調查，李姓男子為醫院的麻醉科主治醫師，其平時醫療服務工作表現正常。

聲明指出，這名醫師於疫情期間發表疑似造謠、不洽當言論等行為，已嚴重影響醫院信譽；將依院內「員工獎懲辦法」規定調查及審議，依情節輕重予以懲處，若屢勸不聽，將考量不再續聘。

醫院說，雙和醫院位於新北市重災區，疫情期間肩負各項防疫重任，全院同仁不怕辛勞守護國人健康，重申疫情期間針對未經證實的資訊切勿隨意散播、轉傳或造謠，避免造成社會動盪。

載運5萬劑快篩試劑大貨車6日在國道車禍，李姓男子卻利用此新聞散布「那起車禍就是要載去中南部出事的」等內容；高雄市刑大警方12日發布新聞表示，40歲李男5月7日晚透過社群平台PTT發表文章，內容與文中所引用的交通事故新聞報導完全不符，屬於有心人士杜撰言論，通知李男到案後，全案依違反傳染病防治法等送辦。

網紅劉宇（四叉貓）12日深夜在臉書（Facebook）貼文表示，比對李姓男子在PTT的發文帳號，與15年前在PTT貼文選指導老師的推文帳號相同，得知帳號主人為李姓雙和醫院麻醉科主治醫師。

四叉貓還在貼文中質疑，昨天有新聞報導指「李姓男子40歲，自稱無業」，是40歲李姓醫師把帳號借給40歲李姓無業男子發文？（編輯：郭諭儒）1110513

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