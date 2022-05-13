醫師涉散播不實言論 新北：最高可罰300萬

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衛福部雙和醫院（圖）李姓醫師涉嫌在網路散播不實疫情言論，新北市府衛生局13日表示，最重可罰新台幣300萬元。（圖取自Google地圖google.com.tw/maps）

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（中央社記者黃旭昇、沈佩瑤新北13日電）衛福部雙和醫院李姓醫師涉嫌在網路散播不實疫情言論，新北市府衛生局今天表示，可由介入偵辦地點的高雄市府衛生局依照調查偵辦結果處罰，最重可罰新台幣300萬元。

市府衛生局長陳潤秋今天下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明會，被問到關於衛生福利部雙和醫院有醫師涉嫌在網路散播不實言論的看法。

陳潤秋表示，本案目前由高雄市警方偵辦，個案在網路上的發文內容，若涉及散播疫情謠言、不實訊息，最重可罰新台幣300萬元，雙和醫院會透過內部獎懲辦法議處。

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衛生局秘書高詩琪向中央社記者解釋，本案經由高雄市警方主動介入偵辦後，高雄市府衛生局可依據「違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，以及行為人涉案狀況處罰。

雙和醫院李姓麻醉科醫師涉嫌利用國道車禍新聞，造謠稱「中央徵用台北快篩送至疫情不嚴重的高雄」。高雄市長陳其邁今天表示，希望李姓醫師公開道歉，高市府也將依法查處。（編輯：張銘坤）1110513