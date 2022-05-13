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雙和醫師涉造謠快篩南送 陳其邁要求公開道歉

2022/5/13 16:49（5/13 18:03 更新）
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李姓麻醉科醫師涉嫌利用國道車禍新聞，造謠稱「中央徵用台北快篩送至疫情不嚴重的高雄」，高雄市長陳其邁（右）13日表示，這是打擊所有、不論任何縣市防疫人員士氣的行為，覺得非常惡劣，並表示希望李姓醫師公開道歉。中央社記者曾以寧攝 111年5月13日
李姓麻醉科醫師涉嫌利用國道車禍新聞，造謠稱「中央徵用台北快篩送至疫情不嚴重的高雄」，高雄市長陳其邁（右）13日表示，這是打擊所有、不論任何縣市防疫人員士氣的行為，覺得非常惡劣，並表示希望李姓醫師公開道歉。中央社記者曾以寧攝 111年5月13日
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（中央社記者曾以寧高雄13日電）雙和醫院李姓麻醉科醫師涉嫌利用國道車禍新聞，造謠稱「中央徵用台北快篩送至疫情不嚴重的高雄」。高雄市長陳其邁今天表示，希望李姓醫師公開道歉，高市府也將依法查處。

載運5萬劑快篩試劑大貨車6日在國道車禍，李姓男子涉嫌利用此新聞造謠稱「中央徵用台北快篩送至疫情不嚴重的高雄」。衛福部雙和醫院今天證實李姓男子為醫院的麻醉科主治醫師，將依員工獎懲辦法審議。

高雄市長陳其邁今天在COVID-19防疫記者會上表示，這是打擊所有、不論任何縣市防疫人員士氣的行為，覺得非常惡劣，並表示希望李姓醫師公開道歉。

高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎也說，在疫情相對嚴峻的時候，需要團結一致對抗疫情，不實謠言造成撕裂、對立，會影響第一線醫護人員士氣，將依傳染病防治法要求當事人到案進行意見陳述。

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近期有媒體報導，高雄疫情升溫以來，不斷投入防疫人力，傳出有基層醫護人員離職潮。陳其邁回應，非常謝謝第一線醫護的投入，高雄市的疫情還在逐漸升溫，市府會盡最大能力、持續調整以保存醫療量能，確保醫療量能充足，也讓醫護人員受到最好的照顧。

另外，有確診學生家長投訴，孩子回到學校上課後，因為還容易喘，希望不要上體育課，卻遭老師拒絕，媒體詢問課程是否有調整空間。高雄市政府教育局長謝文斌表示，市府的原則是，一定會給確診、居隔學生最好、最溫暖的照顧與關懷，提供個別式學習調整。老師處理方式已違背原則，會跟學校溝通，一定會給學生最好照顧。（編輯：謝雅竹）1110513

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