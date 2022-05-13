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醫師涉造謠快篩南送 雙和醫院決議記大過處分

2022/5/13 17:29（5/13 18:03 更新）
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衛福部雙和醫院表示，李姓麻醉科醫師於疫情期間疑造謠稱，中央徵用台北快篩送至疫情不嚴重的高雄，嚴重影響院譽。（圖取自衛福部雙和醫院網頁shh.tmu.edu.tw）
衛福部雙和醫院表示，李姓麻醉科醫師於疫情期間疑造謠稱，中央徵用台北快篩送至疫情不嚴重的高雄，嚴重影響院譽。（圖取自衛福部雙和醫院網頁shh.tmu.edu.tw）
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（中央社記者沈佩瑤新北13日電）衛福部雙和醫院表示，李姓麻醉科醫師造謠稱「中央徵用台北快篩送至疫情不嚴重的高雄」，經臨時懲戒委員會決議記大過處分，若再犯將解聘。

衛生福利部雙和醫院今天以文字聲明表示，經醫院初步調查，李姓男子為醫院的麻醉科主治醫師，其平時醫療服務工作表現正常。

聲明指出，這名醫師於疫情期間發表疑似造謠、不恰當言論等行為，已嚴重影響醫院信譽；將依院內「員工獎懲辦法」規定調查及審議，下午召開臨時懲戒委員會並做出決議，針對李醫師行為引發社會動盪且造成院譽嚴重受損，決定記大過處分，若有再犯將予以解聘。

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高雄市長陳其邁今天在COVID-19防疫記者會上表示，這是打擊所有、不論任何縣市防疫人員士氣的行為，覺得非常惡劣，並表示希望李姓醫師公開道歉。李姓醫師預計下午6時出面道歉。

載運5萬劑快篩試劑大貨車6日在國道車禍，李姓男子涉嫌利用此新聞造謠稱「中央徵用台北快篩送至疫情不嚴重的高雄」，衛福部雙和醫院今天證實李姓男子為醫院的麻醉科主治醫師。（編輯：吳協昌）1110513

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