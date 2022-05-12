男PTT造謠「載快篩去南部出事」 高市警逮人送辦

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（中央社記者洪學廣高雄12日電）載運5萬劑快篩試劑大貨車6日在國道車禍，李姓男子卻利用此新聞散布「那起車禍就是要載去中南部出事的」等內容，高市刑大前往逮人，全案依違反傳染病防治法等送辦。

一輛載運5萬劑快篩劑的大貨車5月6日下午行經國道3號苗栗西湖路段，連續追撞前方2輛高公局委外施工的小貨車，釀成2人死亡、3人受傷，車上快篩劑待由廠商派員接駁運送。不過，李男隔天卻利用這則新聞在PTT散布「5月6日那起車禍就是要載去中南部出事的，還帶走2名工程人員」等內容。

高雄市政府警察局刑事警察大隊今天下午發布新聞稿指出，40歲李男5月7日晚透過社群平台PTT發表文章，內容與文中所引用的交通事故新聞報導完全不符，屬於有心人士杜撰言論。高市衛生局發現李男文章後馬上向警方告發。

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高市刑大科技犯罪偵查隊經清查網路足跡，掌握特定對象，5月10日通知他到案說明，李男則向警方表示已自行刪除文章，全案依涉嫌違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例移送高雄地檢署偵辦。

警方呼籲，現正值防疫重於一切的時刻，如果刻意利用防疫議題混淆視聽，目的在擾亂社會秩序，引起民心慌亂不安，恐有違法之虞。且因現今網路傳播速度極快，讓使用者可以輕易透過影音、文字傳播訊息，民眾切勿未經查證逞一時之快，因而誤觸法網而後悔莫及。（編輯：黃世雅）1110512