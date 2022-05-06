運快篩劑大貨車國道撞工程車 釀2死3傷

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一輛載運5萬劑快篩劑的大貨車6日下午行經國道3號苗栗西湖路段，連續追撞前方2輛高公局委外施工的小貨車，事故共造成2工人死亡、3人受傷，詳細肇事原因仍待釐清，後續將依涉業務過失致死罪嫌偵辦。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 111年5月6日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣6日電）一輛載運5萬劑快篩劑的大貨車今天下午行經國道3號苗栗西湖路段，連續追撞前方2輛高公局委外施工的小貨車，釀成2人死亡、3人受傷，車上快篩劑待由廠商派員接駁運送。

國道公路警察局第2大隊表示，這起事故發生在下午2時44分，黃姓男子（34歲）駕駛大貨車載運5萬劑快篩劑自林口出發，準備分送往台中、雲林及高雄，行經國道3號南向138公里西湖路段，不明原因追撞前方2輛施工小貨車，事故共造成2死3傷。

國道警方初步調查，施工車輛為高公局委外廠商進行邊溝、伸縮縫清疏作業，事發當時，1輛在前方進行移動式清理伸縮縫雜物，另1輛在後方警戒，大貨車猛力撞擊瞬間，幾乎「騎上」小貨車導致嚴重擠壓變形，其中鄒姓男性工人（61歲）當場慘死，另外，小貨車陳姓駕駛（27歲）送醫搶救後宣告不治，另2名工人傷勢較輕；大貨車黃姓駕駛則肋骨斷裂，酒測值為零。

國道公路警察局第2大隊副大隊長范楊健指出，因發生死亡事故，大貨車拖回隊部後需留置進行調查，得知貨櫃內載運5萬劑快篩劑，「值此疫情當前，簡直比黃金還重要」，絲毫不敢大意，已聯繫廠商派員到場清點、接駁載送，且會全程錄影記錄，至於快篩劑有無因此損毀，須待貨主到場清點確認。

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范楊健表示，國道施工具有一定危險性，高公局若有施工作業，理應由工程單位安排緩撞車在後方防護，經詢問大甲工務段回覆，一般占用車道施工才會派緩撞車到場，今天事故現場為路肩施工，故採另一車輛在後方警戒方式作業。

警方表示，檢視大貨車行車紀錄器，黃姓駕駛原本行駛於外側車道，疑似恍神，車輛突然偏移車道連續追撞施工車輛及作業人員，詳細肇事原因仍待釐清，後續依涉業務過失致死罪嫌偵辦。（編輯：張銘坤）1110506