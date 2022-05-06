女網售快篩試劑賺價差 基隆警送辦

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基隆市警方查獲綽號「珍珍」的27歲女子向不明上游大批採購COVID-19快篩試劑後，每劑以高於進價新台幣50元的250元賣出，賺取價差，全案依違反醫療器材管理法函送基隆市政府衛生單位裁罰。（基隆警方提供）中央社記者沈如峰基隆傳真 111年5月6日

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（中央社記者沈如峰基隆6日電）基隆市警方查獲綽號「珍珍」的27歲女子向不明上游大批採購COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩試劑後，每劑以高於進價新台幣50元的250元賣出，全案送辦，向上追查貨源。

基隆市警察局第二分局發布新聞稿表示，專案小組4日網路巡邏時，在社群網站發現「珍珍」貼文販賣快篩試劑，警員之後佯稱買家，昨天晚間在台北市中正區一帶當場查扣10組快篩試劑。

警方初步調查，「珍珍」販售的快篩試劑是1組1劑，每劑賣250元，已在網路社群賣出約50劑，販售地點遍及大台北地區；「珍珍」是向不明上游供貨管道購買，每劑賺50元，全案依違反醫療器材管理法函送基隆市政府衛生單位裁罰。

基隆市警察局說，快篩試劑只有醫療器材商及藥局可販售，擅自出售將處新台幣3萬元以上、100萬元以下罰鍰。（編輯：李明宗）1110506