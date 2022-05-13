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5/13本土增6.4萬例41死217中重症 首例染疫產婦重症

2022/5/13 13:46（5/13 15:13 更新）
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中央流行疫情指揮中心13日宣布，新增6萬4972例COVID-19本土病例。圖為11日新北市土城區一間醫院外，不少民眾冒雨撐傘排隊等待篩檢。（中央社檔案照片）
中央流行疫情指揮中心13日宣布，新增6萬4972例COVID-19本土病例。圖為11日新北市土城區一間醫院外，不少民眾冒雨撐傘排隊等待篩檢。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張茗喧、吳欣紜台北13日電）指揮中心今天公布，新增6萬4972例COVID-19本土病例，新增41例死亡個案及217例中重症雙創單日新高，重症個案中首見年僅20多歲產婦，目前正在加護病房使用呼吸器。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在疫情記者會中公布，國內新增6萬4972例本土病例，新增41例死亡個案創下今年單日死亡數新高，中症增165例及重症增52例；另增39例境外移入個案。

根據指揮中心統計，今年1月以來累計54萬2971例輕症及無症狀個案、占99.78%，中症個案累計965例、占0.18%，重症個案累計225例、占0.04%，中重症累計已有167人解除隔離。

陳時中表示，死亡個案中有40人曾有癌症或慢性病史，1人沒有慢性病史，但無疫苗接種紀錄。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，死亡個案年齡介於50歲至90多歲，其中20人年齡超過80歲、21人沒打疫苗，包括一名90多歲患者在家中昏迷，就醫急救無效，後來採檢才確診為陽性。

羅一鈞指出，52例重症個案年齡介於20歲至90歲以上，有23例從未接種疫苗，值得注意的是，其中一名個案為20多歲女性，無慢性病史、從未接種疫苗，懷孕後自然生產，但在寶寶出生後突然出現產後大出血，合併休克、呼吸窘迫，診所緊急轉診至醫院治療，經採檢確診COVID-19，但染疫和產後出血、休克是否有關仍待釐清，目前正在加護病房使用呼吸器，狀況穩定，為首例產婦重症。

羅一鈞表示，今天死亡個案數雖然較多，但大多和之前公布的個案狀況類似，多數都有多重慢性疾病且年長，這些共病都可能影響染疫後的狀況，家屬簽署不同意急救也是原因之一，至今並沒有觀察到病程比較快速或特殊的年輕個案。（編輯：管中維）1110513

影片來源：衛生福利部疾病管制署
（指揮中心提供）
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