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唾液快篩試劑下批何時到 業者：時間點待確認

2022/5/13 11:57（5/13 12:04 更新）
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（中央社記者韓婷婷台北13日電）國內首批核准進口的唾液快篩試劑12日在連鎖藥局開賣，業者表示，平均每個門市配貨約百劑，開賣不到半小時就搶購一空。下一批何時到貨，業者指出，還無法掌握，得看原廠供應及通關速度。

食藥署4月29日核准國內首款唾液快篩試劑，由福又達引進的韓國福吉美（Gmate）唾液快篩，12日在杏一、丁丁、佑全等連鎖藥局開賣，售價皆為每劑新台幣175元，各門市限量販售，杏一和丁丁藥局採每人限購2份。

杏一表示，全台近300間門市在昨天同步販售，每間門市鋪貨約100劑，門市一到貨幾乎在半小時內就搶購一空；至於下一批貨何時到貨，目前還在跟廠商爭取中，時間點還在確認，由於各個通路都在搶貨中，確切能到貨量也不便透露。

丁丁藥局表示，全台約89個門市在昨天開賣，依每家門市配貨不同，平均都有上百劑，到貨不到半小時就被搶購一空，未來也將依市場與各門市需求持續跟廠商拉貨。（編輯：張良知）1110513

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