德國唾液快篩30元人人每天篩？德媒揭真相

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（中央社台北1日電）台灣單日確診COVID-19人數攀升，民進黨立委高嘉瑜呼籲進口「台幣30元的德國唾液快篩」，並指德國人「幾乎每天快篩才出門」。但根據德國之聲報導，2項敘述與現實的德國狀況有差距。

德國之聲（Deutsche Welle）這則題為「台灣確診暴增快篩不足，德國經驗是什麼」的報導指出，從德國經驗來看，Omicron變種病毒在2021年底、2022年初造成德國感染數飆升，今年3月單日確診數一度逼近30萬人。

儘管感染數字屢創新高，德國聯邦議會在經過激烈討論後，仍決定3月底取消多數應對疫情的限制措施，像是在商店、餐廳和學校不再需要戴口罩。

當時，德國衛生部長勞德巴赫（Karl Lauterbach）指出，不能因一小群不打疫苗的人繼續限制全國人民的活動。其他支持鬆綁防疫限制的理由，還有疫苗覆蓋率提高、感染率高但重症率低。

德國埃爾福特大學名為Cosmo的研究報告指出，德國社會開始處於愈發放鬆的狀態，越來越少人感受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒的威脅。整體上，「Omicron引發輕症」成為普遍看法。

報導指出，德國防疫不追求「清零」，原因在於要防止醫療體系崩潰。在取消COVID-19防疫限制3週後，專家評估各聯邦州的重症監護病房人數和住院率，皆有下降。

對於德國人「幾乎每天快篩才出門」的說法，德國之聲指出，德國人並沒有幾乎天天快篩才出門，目前德國通常是有症狀才自行「居家快篩」。

德國之聲並指，德國市面上的快篩試劑供應算相當充足。以德國常見的藥妝店DM為例，常見的快篩品牌Hotgen一份為1.95歐元（約新台幣60元），主要為兒童設計的「棒棒糖快篩」則為2.85歐元（約新台幣88元）。

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高嘉瑜日前發文所指的Mr Sanicom的快篩試劑（唾液快篩）為新台幣30元，但根據報導指出，目前官網上的標價為一份1.85歐元（約台幣57.24元）。

德國曾在2021年廣設快篩站，在診所或藥局可免費快篩，大型園藝店、連鎖傢俱店等商店的停車場或購物街上也有不少簡易快篩站。隨著疫苗接種率提高、防疫政策放寬，目前德國民眾對快篩站的需求開始銳減。（編輯：呂佳蓉/邱國強）1110501