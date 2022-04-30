福又達唾液快篩遭疑圖利 蘇貞昌：依專業判斷

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行政院長蘇貞昌（前中）30日出席「台20線南橫公路梅山口至向陽路段有條件復通祈福典禮」並接受媒體聯訪，針對台灣在防疫上的醫療用品和相關檢驗機制，蘇貞昌表示，都遵照專家與指揮中心的專業判斷和運作，請大家全力配合。中央社記者洪學廣攝 111年4月30日

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（中央社記者洪學廣、曾以寧高雄30日電）食藥署昨天核准高端股東公司福又達生技專案輸入唾液快篩套組，遭質疑圖利高端。行政院長蘇貞昌今天說，相關檢驗機制，都遵照專家與指揮中心的專業判斷和運作。

蘇貞昌上午出席「台20線南橫公路梅山口至向陽路段有條件復通祈福典禮」接受媒體聯訪表示，台灣的防疫，感謝有疾管署、中央流行疫情指揮中心、各地方政府、國人同胞一起努力，有醫護人員在第一線，地方、中央全國一起合作，才能守住疫情到今天。

蘇貞昌說，雖然現在確診人數增加，但要漸漸開放國際、恢復正常生活，一定會面對。幸好Omicron疫情絕大部分都是輕症、無症狀，大家只要做好防疫，政府也有準備足夠藥物、快篩試劑、疫苗，請大家放心。至於醫療用品和相關檢驗機制，都遵照專家與指揮中心的專業判斷和運作，請大家全力配合。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，快篩試劑需求大增。食藥署昨天核准國內首款家用唾液快篩試劑，由福又達生物科技股份有限公司專案輸入原產地為韓國的「福吉美家用新型冠狀病毒唾液抗原快速檢驗套組」。由於福又達生技是高端直營股東，遭藍營質疑圖利高端。

依福又達公司官網，該公司與基亞生技、賽宇生技合資成立高端疫苗，專司流感、登革熱與腸病毒疫苗研發及細胞治療技術開發。（編輯：孫承武）1110430