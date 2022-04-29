韓國5/2起解除室外戴口罩規定 候任政府不認同

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（中央社記者廖禹揚首爾29日電）韓國政府今天宣布，5月2日起將解除室外強制戴口罩規定；但將在5月10日上任的新政府對此不認同，認為在缺乏科學根據下做此決定為時尚早且過於倉促。

韓國國務總理金富謙今天主持中央災難安全對策本部時宣布這項新規，除感染風險較高的50人以上集會、活動、公演及體育賽事外，5月2日起不再強制民眾在室外戴口罩。

金富謙表示，當局判斷韓國近期疫情趨穩，考慮戴口罩對民眾帶來的不便，決定解除室外戴口罩的規定。這也是韓國時隔566天以來首次解除在室外戴口罩的規定。

截至今天凌晨零時，韓國境內新增5萬568例確診，穩定維持下降態勢；重症人數降至526例，重症病床使用率27.6%。

不只韓國，法國、紐西蘭、新加坡等國都已在Omicron疫情觸頂轉降後解除戶外強制戴口罩的規定，解除規定後確診數也持續減少。韓國當局預估，取消戴口罩規定並不會造成確診數再次上升。

不過，代表候任政府的總統職務交接委員會對此表示遺憾，強調取消戴口罩規定為時尚早，並質疑若疫情再次升溫，當局是否已做好相關因應措施及準備。

韓聯社報導，委員會先前曾表示，將在新政府5月10日上任後檢討是否解除室外戴口罩義務，但現任政府今天先行宣布將解除規定，部分意見認為是出於政治考量。

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對此，疾病管理廳廳長鄭銀敬澄清，當局持續觀察社交距離規範鬆綁後疫情變化，確認確診數仍穩定下降，重症人數及病床使用率也維持在低點，考量室外空氣流通、感染風險大幅低於室內，才做此決定。

中央應急處置本部社會戰略組組長孫映萊也指出，在大力宣導室內戴口罩規定同時，開放室外可不戴口罩，有助鼓勵民眾到戶外活動，在炎熱的夏天反而能減少民眾待在空氣不流通空調房內的時間。（編輯：陳惠珍）1110429