韓國防疫鬆綁 兒童青少年疫苗接種意願可能下降

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（中央社記者廖禹揚首爾21日專電）韓國政府18日起解除多數社交距離規範，隨著生活逐漸回復常態，原就因擔心副作用而低迷的幼兒及青少年疫苗接種狀況，可能因缺乏誘因而持續放緩。

韓國先前實施COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫通行證制度時，進出補習班、讀書中心等公共場所都必須出示疫苗接種證明，當時就引發學生家長不滿，認為這項措施變相強制學生接種疫苗，也影響學生受教權。

當局取消防疫通行證規定後，12到17歲未成年人及18歲至30多歲年輕族群接種COVID-19疫苗速度明顯放緩，也有因為接種證明有效期只有6個月而不得不接種第3劑的民眾，在當局宣布解除規定後馬上取消接種預約。

韓國防疫當局仍呼籲民眾接種疫苗，但在誘因不足的狀況下，父母們對副作用的憂心及對疫苗效用的質疑明顯大於病毒。最晚開放接種疫苗的5到11歲族群，目前連第1、2劑疫苗接種率都仍低迷，僅5.6萬人預約、其中4.2萬人完成第1劑接種（接種率1.3%），980人完成第2劑接種。

據韓國疾病管理廳統計，截至今天凌晨零時，全國2劑接種率達86.8%，3劑接種率為64.4%；若不包括第3劑接種對象外的12歲以下兒童，第3劑適用對象接種率則為75%，其中以感染及症狀惡化風險較高的60歲以上高齡族群接種率較高，達93.6%。

12歲至17歲未成年者超過65%、超過180萬人至少接種2劑疫苗，但完成第3劑接種人數僅21.2萬人，在12到17歲適用對象中僅占12.9%。

韓國防疫當局3月31日開始為5到11歲兒童施打疫苗，主要考量這個群體確診率增加，免疫力較弱，須密切接觸保母、幼兒園師生等因素。據當局統計，截至4月7日為止，0到9歲人口中每10萬人就有4.8萬人確診，在所有年齡層中居冠。

不過，從接種疫苗後通報異常反應的各年齡層狀況來看，19歲以下兒童及青少年出現異常反應狀況比較低。

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韓國至今接種後異常反應通報率為0.39%，其中96.1%為一般反應，嚴重異常反應僅3.9%，共1萬8180件。以接種劑數區分，接種第1劑通報率為0.54%，第2劑0.41%，第3劑則降至0.16%。

以年齡區分，19歲以下異常反應通報率為較20至60歲以上來得低，嚴重異常反應的通報率也是19歲以下占比最低。其中5到11歲族群通報出現異常反應比例為0.07%，共26件，除一件疑似為過敏反應，其餘皆為反胃、腹痛等一般異常反應。（編輯：郭中翰）1110421