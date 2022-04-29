丹麥停打疫苗成全球首例 官方指覆蓋率高疫情受控

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（中央社哥本哈根28日綜合外電報導）丹麥成為全球第一個停止COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種計畫的國家，稱病毒現在已受控制。

美國財經媒體CNBC報導，丹麥衛生局（Danish Health Authority）今天在聲明中說：「春天到來，丹麥人口的疫苗覆蓋率高，流行病出現逆轉。」

丹麥衛生局說：「因此，國家健康委員會（National Board of Health）現在停止本季廣泛接種COVID-19疫苗行動。」衛生局又說，自5月15日起，將不會請民眾施打疫苗，但每個人都能完成疫苗接種過程。

丹麥是在2020年耶誕節過後不久展開COVID-19疫苗接種計畫。丹麥人口約有587萬人，衛生局表示，有約480萬人接種疫苗，超過360萬人打了加強針。

丹麥衛生局表示，同時，自Omicron變異株成為主流病毒株後，有許多民眾感染COVID-19，代表丹麥人口中的免疫率很高。

國家健康委員會官員索博格（Bolette Soborg）說：「我們現在的狀況不錯，對這場流行病已有良好的控制，疫情似乎逐漸消退。住院率維持穩定且預期不久後將下降，我們因此結束COVID-19疫苗大規模接種計畫。」

索博格堅稱，民眾如果想打疫苗仍可在春夏期間施打，全國各地的接種站將持續開放。他仍建議40歲以上及未打過疫苗的孕婦等COVID-19染疫風險高的民眾接種。他說：「我們也持續建議完成已展開的接種程序。」（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1110429