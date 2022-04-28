越南幼兒園防疫一度停課 衝擊440萬學童

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越南官方指出，2021至2022年期間幼兒園一度因為COVID-19疫情停課，共計440萬名兒童遭受影響。圖為位於河內市紙橋區的向日葵幼兒園，攝於2022年3月停課期間。中央社記者陳家倫河內攝 111年4月28日

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（中央社記者陳家倫河內28日專電）越南教育培訓部表示，幼兒園在2021至2022年因應疫情一度停課，衝擊440萬名兒童受教權。此外，因為這一年齡層的兒童年紀太小，無法改以線上學習，部分孩子失學近一年。

越通社（VNA）報導，在越南教育培訓部一場關於幼兒園營運的會議上，部分人士表示，目前一些家長仍不敢讓小孩到校，教育部門必須找到辦法讓兒童上課，確保兒童的權利，尤其是年滿5歲準備上小學一年級的兒童。

有專家在會議上表示，必須與政府討論與建議越南衛生部為5歲以下兒童施打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。

迄今，越南所有符合條件的成年人幾乎都已完整接種COVID-19疫苗，其中55%的人已打了加強針，12至17歲族群的兩劑疫苗覆蓋則達96.3%。

越南於4月中旬開始為5至12歲兒童施打COVID-19疫苗，迄今共計施打將近90萬劑。

越南去年4月下旬爆發新一波本土疫情，之後各級學校陸續停課。越南63省市報告指出，今年疫情回穩後各地幼兒園相繼開學，到了4月18日，全國各地的幼兒園終於完全恢復上課。（編輯：黃自強）1110428