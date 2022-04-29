輝瑞BNT兒童疫苗何時開打？陳時中下午說明

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（中央社記者張茗喧台北29日電）輝瑞BNT疫苗採購合約昨天正式簽訂，食藥署也通過BNT兒童疫苗緊急使用授權，可供5歲至11歲兒童使用。究竟何時開打、國內疫情走向如何，指揮中心指揮官陳時中下午2時將說明。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，昨天本土新增1萬1353例確診病例，正式突破萬例大關；另增2例確診病例死亡、4人重症、23人中症。

因應疫情期間，快篩試劑需求大增，中央流行疫情指揮中心昨天實施家用快篩試劑實名制，每個身分證號或居留證號都可購買1份，1份5劑共500元，昨天各地藥局都湧現排隊人潮。

開賣首日開放身分證尾數雙號民眾購買，截至昨天中午，41.5萬份實名制快篩就售出23萬份，短短5小時賣出超過半數。

今天是快篩實名制開賣第2天，據健保署統計，今天上午7時5分已賣出983份，2家藥局的份額已完售。

指揮中心指揮官陳時中表示，這一波目標賣出2000萬劑，代表約400萬家庭都備有快篩試劑，屆時再啟動第2波。

除此之外，昨天輝瑞BNT疫苗也有新進展，衛福部食藥署昨天下午召開專家會議，通過輝瑞BNT兒童疫苗的緊急使用授權（EUA），可供5歲至11歲兒童使用，2劑至少間隔21天，但陳時中表示，預計將以上次ACIP專家建議的12週為實際接種間隔，接種規劃與期程將待ACIP專家討論後拍板。

耗時多日的輝瑞BNT疫苗採購合約，昨天也正式簽訂。陳時中指出，輝瑞BNT疫苗昨天下午完成簽約，目前正在準備出廠作業，第一批輝瑞BNT兒童疫苗預計5月中就會抵台。

世界衛生大會（WHA）5月登場，美國眾議院以壓倒性票數通過法案，指示國務卿協助台灣重獲觀察員身分。

陳時中昨天強調，防疫期間，台灣外交單位持續努力，參與WHA、爭取相關會議腳步不停歇，但如果成功爭取參與是否親自出席，他則認為，肩負指揮官身分期間，他不宜離開，相關備案都在討論中。

有關今天的疫情狀況、防疫措施、輝瑞BNT疫苗何時開打等情形，指揮中心今天下午2時將召開記者會，由陳時中親自說明。（編輯：陳政偉）1110429