總統防疫諮詢會議提3指示 北北基桃增設大型篩檢站
2022/5/13 12:40（5/13 12:57 更新）
總統蔡英文13日召開防疫諮詢會議，指示3大防疫原則，包括在北北基桃優先增設大型篩檢站。圖為4日萬芳社區篩檢站工作人員為民眾解惑。（中央社檔案照片）
（中央社記者溫貴香台北13日電）總統蔡英文今天召開防疫諮詢會議，指示3大防疫原則，包括在北北基桃優先增設大型篩檢站；持續簡化確診民眾看診流程與時程；持續增購藥物及快篩試劑等防疫物資；請行政院整合各部會及指揮中心，就執行細節儘速定案後執行。
總統上午在總統府邀集相關部會召開防疫諮詢會議，參加會議者包括副總統賴清德、前副總統陳建仁、行政院長蘇貞昌、國安會秘書長顧立雄、行政院政務委員兼發言人羅秉成、行政院秘書長李孟諺、衛福部長陳時中、疾管署長周志浩。
總統府發言人張惇涵會後表示，上午蔡總統於總統府邀集防疫諮詢會議，就當前疫情趨勢預判、防疫策略與措施、防疫物資盤整，及醫療量能整備等各面向防疫議題進行研商。
蔡總統在會議中指示3大防疫原則，包括：第一、結合大型及基層醫護系統，於北北基桃優先增設大型篩檢站，透過篩檢站提供PCR篩檢及開立領藥證明服務，減壓醫療院所負擔，集中醫療資源於中重症患者照護。
第二、除篩檢站外，持續簡化確診民眾看診流程與時程，並提升領取藥物的方便性，降低民眾等待時間，減緩不安與恐慌，把握高風險患者黃金治療時間。
第三、依照疫情發展，持續增購藥物及快篩試劑等防疫物資，並持續規劃多元方式，清楚明確宣導防疫相關指引，以及穩定提供民眾相關防疫物資。
張惇涵表示，總統請行政院整合各部會及指揮中心，就執行細節儘速定案後執行。（編輯：黃國倫）1110513
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