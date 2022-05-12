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本土近一週累計逾30萬例 衛福部估高峰在5月中下旬

2022/5/12 12:58（5/12 13:14 更新）
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衛福部表示，本土病例及中重症個案仍在上升，高峰估落在5月中下旬。圖為新北市立聯合醫院三重院區，醫護人員為民眾做PCR採檢。中央社記者吳家昇攝 111年5月12日
衛福部表示，本土病例及中重症個案仍在上升，高峰估落在5月中下旬。圖為新北市立聯合醫院三重院區，醫護人員為民眾做PCR採檢。中央社記者吳家昇攝 111年5月12日
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（中央社記者賴于榛台北12日電）衛福部今天表示，近一週共累積新增本土病例30萬2754例，較前一週明顯上升，進入廣泛社區流行，而本土病例及中重症個案仍在上升，預估高峰會落於5月中下旬。

衛福部今天在行政院會報告「COVID-19疫情現況及應處作為」。

衛福部會後透過新聞稿表示，目前全球疫情持續趨緩，國內病例及中重症個案則仍在上升，預估高峰會落於5月中下旬，請各部會務必加強跨部會及與地方政府的協調溝通，共同實施相關應變作為及配套措施，以使疫情早日趨於穩定。

衛福部也在簡報中指出，自疫情爆發以來截至5月11日，台灣累計病例為50萬5455例，其中本土感染為49萬3410例，境外移入1萬1991例，死亡病例有951例。

但若看近一週，也就是5日至11日共累積新增本土病例30萬2754例，衛福部說，這較前一週的12萬4403例明顯上升，進入廣泛社區流行，病數持續快速增加。

另外，今年累計本土病例共42萬1703例之中，中度與重度個案894名，其中98名死亡，無症狀與輕症比率則為99.79%。（編輯：蘇志宗）1110512

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