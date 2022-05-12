快篩已配發學校100萬劑 潘文忠：持續爭取

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（中央社記者陳至中台北12日電）朝野立委關注校園快篩試劑儲備，教育部長潘文忠今天在立法院答詢說，已累計配發100萬劑到學校，後續會持續向中央流行疫情指揮中心爭取，相信暑假時會有更多數量。

教育部8日起取消原「全校1/3或10班以上班級有COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）確診者或密切接觸者，得實施全校暫停實體課程」規定，改以「確診個案」為核心。學生因同學確診須放「防疫假」，將由學校提供一人一劑快篩，教育部比照2年前口罩的作法，預先發給學校「戰備存量」。

立法院教育及文化委員會今天邀請教育部做雙語教育等專案報告，中國國民黨籍立委林奕華質詢時提到，部分縣市學校快篩試劑不夠，需要向其他學校、衛生局調度，讓行政人員疲於奔命。另外包括無黨籍立委黃國書、民主進步黨籍立委陳秀寶等人，也都問及防疫相關議題。

潘文忠答詢指出，教育部已累計爭取100萬劑快篩試劑，分批陸續配送到各校。不過，目前的防疫政策，快篩是提供各校「戰備存量」，不是「普發」。

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潘文忠也提到，會持續相關單位爭取快篩試劑給學校。指揮中心已說明，會大量補充國內的快篩數量，相信到暑假時，會有更多試劑發放到學校。

另外，部分學生接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，出現心肌炎等狀況。民主進步黨籍立委何欣純建議，可在學生團體保險增加法定傳染病疫苗預防保障。潘文忠表示，可能涉及保費增加，教育部會再研議。（編輯：管中維）1110512