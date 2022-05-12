總統籲體諒前線護理師 自發輕重症分流減輕負擔

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北12日電）今天是國際護師節，總統蔡英文表示，第一線的防疫人員、護理師，真的很辛苦，呼籲輕症民眾把醫療資源留給最需要的人，減輕醫護人員的負擔。

總統蔡英文、副總統賴清德上午都在臉書發文，感謝第一線的護理師。

總統表示，這兩年多來，在每一個防疫工作的現場，都可以看到護理師辛苦的身影。在檢疫站、在醫院中，有許多護理師，忍耐著長期穿戴防護衣的悶熱高壓，身上的衣服濕了又乾，臉上還有口罩深深的壓痕。

她說，許多護理師自願參與包機任務，不畏疫情風險，前往疫情前線，迎回國人；當國人打疫苗時，在一旁耐心講解，關心民眾的，也是第一線的護理師。最近確診數的增加，在醫院排隊的民眾，也有賴護理師們不斷地細心說明及衛教宣導。

她說，這所有的畫面，都讓人非常印象深刻。謝謝每一位護理師專業、熱忱的付出，撐起了台灣綿密的防疫網絡。今天是國際護師節，向每一位勞苦功高的護理師朋友，致上最深的感謝。

總統表示，護理師守護全體國人，為了感謝護理師的付出，也給予更大的支持，台灣推動了「護病比」入法，建置了「護理職場爭議通報平台」，今年，行政院也核定調漲公立醫療機構護理夜班費。

最後，總統提醒民眾，第一線的防疫人員、護理師非常辛苦，輕症或無症狀的民眾，就不需要去急診。呼籲輕重症分流，把醫療資源留給最需要的人，減輕醫護人員的負擔，就是每一個人能夠為防疫、為護理師做到最大的貢獻。

副總統賴清德也說，過去兩年多來，護理師始終站在醫療最前線，堅持專業、承受壓力。因為醫護人員在醫事機構、檢疫所、機場、港埠等第一線的辛苦奮戰，才讓民眾有妥善的醫療照護，更用勇氣與溫暖，鼓舞了全體國人。

副總統表示，每位護理師，都是台灣防疫的重要英雄。謝謝所有為疫情付出的醫護人員，更要拜託大家，一起信任專業、包容理解、相互鼓勵，給醫護人員更多掌聲和感謝，並請繼續配合現階段防疫措施，一起攜手邁向正常生活。（編輯：翟思嘉）1110512