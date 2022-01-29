自願照護確診者到出院 護理師被喻稱菩薩

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（中央社記者黃國芳嘉義市29日電）去年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻時，嘉義大林慈濟醫院專責病房醫護人員奮戰近2個月，讓患者都順利出院，最後一名患者出院時，讚嘆醫護人員猶如菩薩、天使，沒有他們真的活不下來，讓醫護長期所承受的壓力，煙消雲散。

大林慈濟醫院副護理長陳彥如自願承擔內科加護專責病房工作，進入專責病房要經過3道關卡，須先穿上密不透風的防護衣P2的兔寶寶裝，就像太空人一樣，動作緩慢，因會影響呼吸，且N95口罩悶太久會想吐，因此東西不敢吃太多，上班狂流汗、脫水，全身濕答答，精神緊繃照護患者，下班都虛脫了。

去年5月下旬，院方收治第一個確診患者，當時陳彥如眼看著專責病房緊急關閉，頓時心中有種不捨的感覺，當下就有種不能回家，須長期抗戰的準備，心想這也是讓家人遠離被感染的辦法。

陳彥如母親雖然不捨，但也很明理，就對女兒說：「真的辛苦了，但行為很偉大，媽媽以妳為榮，好感動，祝福妳平安健康，菩薩、媽祖婆一定保佑妳平安健康。」

內科加護專責病房大部分都收治北部確診的患者，護理師每天冒著生命危險、辛勞與疲憊，協助病人對抗病魔。日常工作就是幫病人擦澡、換尿布、餵食、翻身、糞便填塞、倒尿、晨間護理，並觀察生命徵象，隨時有變化進行緊急處理，打針、給藥等。

一名染疫阿嬤住進病房很無助，不曉得會不會見不到明天的太陽，陳彥如趁著幫阿嬤擦澡機會，陪她聊天並加油打氣，告知她病況逐漸好轉，很快就能轉到普通病房，好一點就可以回家團聚，阿嬤臉上就露出開心笑容，浮動的心也就安定下來。

後來，阿嬤病況好轉，可以轉到普通病房，頻頻向陳彥如道謝，阿嬤說：「有妳真好，菩薩會保佑你們全家健康平安」。陳彥如當時看到阿嬤開心的笑容，內心十分激動，那種被悶在防護衣內的不舒服感，頓時全消失了。

另一名護理師楊家嘉也是自願照顧疫情專責病房患者，她的內心曾經掙扎過，害怕會不會進了那道門後就再也出不來了？後來她想通了，趁著有能力付出，做有益群眾的事，如果大家只想著自己，這個世界怎麼變得美好。

楊家嘉自願照顧專責病房確診患者，家人一開始也無法接受，特別是母親，她告訴母親：「護理師工作除了可以賺錢持家，又能累積功德，如果知道那個地方危險，都沒有人要去，那生病的人該怎麼辦？」且有專業能力照顧他人，還被需要，這才是有意義的人生。

楊家嘉開始在專責病房「被關」的日子，每天總不忘分享資訊給家人，包括照顧病患的感人故事等，藉由照片和視訊，讓住在高雄的父母放心，慢慢的也讓父母心中的擔憂轉化為親情支持。

楊家嘉表示，一對老夫婦住進專責病房，因不會使用智慧型手機，平時與家人聯繫都透過護理站電話，再轉達內容，老夫婦因看不到家人，心情十分低落，後來護理師協助，讓他們與家人視訊聊天，他們看到家人的激動，從眼中透露出無限的思念與淚水，病況也改善很多，可見親情的療癒力量強大。

大林慈濟醫院疫情專責病房照護的最後一名6旬婦人，去年5月下旬從台北被送到嘉義治療。她長時間臥床、插管治療，醫療團隊當時還擔心她是否能撐得下去。

後來，病況逐漸好轉，去年7月中旬她總算熬到能出院的日子，因婦人長時間住院有掉髮，護理夥伴商量後，特地買了一頂帽子要送給婦人。

婦人出院當天，專責病房護理師蔡詠媛除了叮嚀婦人如何保持健康外，然後特地拿出準備好的帽子，並為她戴上，當時婦人瞬間紅了眼眶，眼淚直流。

婦人語帶哽咽地說：「你們對我這麼好，真的是天使、菩薩。我的命都是你們救的，沒有你們我真的活不下來。」（編輯：陳仁華）1110129