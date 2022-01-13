確診者多輕症 醫：病房當飯店 專責醫護淪服務生

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台北市近日有專責醫師反映，部分輕症確診者會將病房當飯店，抱怨沒網路、點外送，還把脾氣發洩在醫護身上，造成很大壓力。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北13日電）COVID-19境外移入個案近期大增，台北市有專責醫師反映，因為確診者多屬輕症或無症狀，心情無法接受被隔離，竟將病房當作飯店，抱怨沒網路、點外送，甚至將抽風設備關掉。

台北市醫師職業工會今天透過新聞稿表示，近期大量湧入的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）境外移入個案，已經造成專責病房醫護人員相當大的壓力，但有工會會員反映，竟有部分確診者將病房當作飯店，讓醫護人員淪為服務生，甚至陷入恐慌與安全危機中。

台北市立聯合醫院一名內科醫師表示，可能因為大部分人都打過2劑疫苗，目前境外移入個案多屬輕症或無症狀，其中超過半數屬於外國籍，但有部分個案可能因為心情上無法接受要被隔離，或不滿足專責病房的設備，時常提出額外要求。

這名醫師指出，有個案抱怨沒有網路，或是點外送要求醫護人員幫忙取餐，甚至覺得太嘈雜就自行關閉讓病房維持負壓狀態的抽風設備，種種要求未被滿足，還會拒絕吃藥、抽血檢驗，並透過衛生局或1922專線投訴。

台北市醫師工會呼籲，這些少數誤解住院隔離意涵、不尊重醫療專業，將脾氣發洩在醫護人員身上並且予取予求的住院確診者，應體恤醫護人員辛勞。

此外，台北市醫師工會要求，主管機關應拿出最大的魄力，成為醫護的後盾，以傳染病防治法或妨礙醫療業務罪名查辦確診者影響醫護人員安全的行為。

台北市衛生局回應，將請聯合醫院注意相關問題並協助專責醫護人員面對少數不服從醫囑的病人，關閉抽風設備一事則須更多具體細節，才能協助處理。

台北市長柯文哲今天上午出席智慧校園4.0成果展後對此表示，這個社會什麼奇奇怪怪的人都有，所以與其把病人分散在各醫院，不如把他們集中收治，已下令劍潭活動中心及防疫專責旅館重啟，才不會搞到遍地烽火。（編輯：李亨山）1110113