桃園現疫情 陳時中：清潔員如醫護守前線 承擔風險非破口

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指揮中心指揮官陳時中5日強調，清潔員、防疫計程車司機或旅館服務員如醫護人員守護第一線，並非防疫破口。圖桃園市龍岡大操場採檢站。中央社記者施宗暉攝 111年1月5日

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（中央社記者江慧珺、陳婕翎台北5日電）防疫旅館、桃園機場相繼發生COVID-19群聚，指揮中心指揮官陳時中今天強調，清潔員、防疫計程車司機或旅館服務員如醫護人員守護第一線，替全民承擔風險，並非防疫破口。

桃園市、台北市共有4間防疫旅館出現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚疫情，中央流行疫情指揮中心也展開全台防疫旅館總體檢，落實防疫旅館感控措施。

近日桃園機場清潔員與防疫計程車司機接連確診，目前已有5人染疫，桃園市衛生局開設3處社區採檢站，加強疫情監測。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天在疫情記者會上有感而發，他表示，每次有疫情時，清潔員、防疫旅館服務員、機師、防疫計程車司機被稱為是破口，但這群人並非破口，而是冒著染疫風險，替民眾服務。

陳時中說，無論是計程車司機、清潔員、服務員、機師或防疫人員，都與醫護人員一樣，守護第一線，協助想家的人回家，社會少了他們就無法運作。

陳時中說，他們承擔相當風險，有人染疫就被稱為破口，讓人聽了不舒服；這些人員染疫，更要替他們加油，而非稱他們為破口。

陳時中說，目前桃園機場群聚案並非感染源不明，而是有幾條線索，但尚無法確定感染源頭。

媒體提問若防疫計程車司機不協助旅客拿取行李，是否可減少接觸染疫風險，陳時中說，行李盡量自己搬，但搬行李也是服務旅客的一環，如搬不動或抱小孩的旅客有需求，只是要注意手部清潔。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞也說明，因染疫風險提高，防疫計程車司機配備先增加防水隔離衣，加上原本的醫用口罩、護目鏡與手套，而若有需求也可提供N95口罩，但長途開車很難做到全程配戴。

媒體另提問，國鼎生技研發中COVID-19新藥解盲達標，最快4月向美國食品暨藥物監督管理局（FDA）遞件申請緊急使用授權（EUA），另高端疫苗發布偽病毒評估數據，稱追加第3劑可對Omicron提供一定程度的保護力。

陳時中說，台灣生技產業實力值得肯定，若能在美國取得EUA認證，可用美國EUA與台灣提出申請，避免重複路走太多，指揮中心對此抱期待，高端疫苗也是一樣。（編輯：陳政偉）1110105