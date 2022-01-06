桃機群聚 總經理公開信盼大家好好照顧身體

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（中央社記者吳睿騏桃園機場6日電）桃機群聚事件確診者到昨晚再增3名確診個案，累計共8人確診。桃園國際機場公司總經理但昭璧今天對員工發出公開信，呼籲大家好好照顧身體，盼疫情風暴止息。

中央流行疫情指揮中心3日公布新增1例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，為桃園機場停車場廁所清潔員（案17230），截至目前機場群聚共有清潔員及防疫計程車司機等8名確診者，其中案17230及防疫計程車司機（案17240）病毒基因定序感染Omicron變異株。

但昭璧在機場的內部群組，以及駐站單位群組發布公開信表示，30個小時以來，機場被疫病連續攻擊，而昨晚夜班清潔人員集合前往集中檢疫所的訊息大家都已經看到。桃機配合指揮中心的決定，請清潔大哥大姊連夜在雨裡，搭乘防疫巴士出發前往集中檢疫所，他和機場公司同仁有太多的痛心與不捨。

但昭璧指出，清潔的大哥大姊們多數較年長，之前為了機場外觀和整潔辛勤努力，現在又為了大環境而暫時犧牲個人時間和空間，他誠心祈願，大家都能平安無恙，未來桃園機場夥伴們的篩檢不再有陽性反應，疫情風暴在此止息。

他表示，在機場與工作夥伴相識十餘載，沒有見過如此嚴峻情況。但是，在大家並肩齊心下，到現在挺住了2年，他相信往後仍然能夠堅穩為國人擋住所有外來衝擊。

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但昭璧也誠懇地呼籲大家、第一線的工作同仁，一定要照顧好自己身體；尤其是需要24小時輪值的同仁，抵抗力更為重要，一定要有充分休息，維持自己的體力和健康。

但昭璧說，疫情還會持續多久我們無從得知，在工作環境裡，個人防護和周圍清潔消毒絕對不能鬆懈。無論是防護衣、手套的穿脫或是其他防護清消措施，都可以請在機場的疾病管制署北區管制中心，提供最專業諮詢和指導。（編輯：方沛清）1110106