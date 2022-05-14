5/14本土6萬3964例 增40死、130例中重症

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（中央社記者張茗喧、余曉涵台北14日電）指揮中心宣布，今天國內新增6.3萬例COVID-19本土病例，與昨天少約2%，死亡增40例、中重症增130例；死亡個案中有3例不到50歲，中重症個案則有39例從未打疫苗。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，今天國內新增6萬3964例本土病例、死亡個案增40例，中症個案增92例、重症增38例；另新增77例境外移入病例。

陳時中表示，今天本土病例數比昨天少約2%，這3天狀況都類似，值得持續觀察；要注意的是，先前確診個案中有6例中症轉重症及死亡，1例重症轉死亡。

根據指揮中心統計，今年1月以來，輕症、無症狀個案累計60萬7801例、占99.79%，中症累計1051例、占0.17%，重症累計269例、占0.04%。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，死亡個案年齡介於20多歲至90歲以上，大多都有慢性病史，其中有3例年齡低於50歲。

羅一鈞說，死亡個案最年輕的是一名20多歲男性，曾接種2劑疫苗，過去有神經肌肉系統疾病病史，染疫後合併呼吸衰竭、神經肌肉疾病，最後不幸病逝。

他表示，另一名30多歲男性，有糖尿病、神經系統疾病病史，從未接種疫苗，染疫後出現敗血性休克病逝；還有一名40多歲男性，曾接種2劑疫苗，過去有神經系統慢性病史，由於出現呼吸困難症狀到急診就醫，經採檢確診，後來因呼吸窘迫、代謝性酸中毒等病情無法控制而死亡。

在中重症方面，羅一鈞說，今天新增130例中重症個案當中，以60歲以上為主，有25例中症沒打疫苗、14例重症沒打疫苗；他指出，從人口比例來看，從未接種疫苗者其實相當少，但每天重症、死亡個案中，從未接種疫苗的還是占多數，呼籲民眾快把疫苗打好打滿。（編輯：張芷瑄）1110514

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

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