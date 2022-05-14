台大、台師大、台科大宣布遠距教學到期末

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台大、台師大、台科大3校宣布直接遠距教學到學期結束。圖為台大校門。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳至中台北14日電）教育部昨天深夜證實，大專符合3種狀況，可以全校遠距教學到學期末。「國立台灣大學系統」3校台大、台師大、台科大，都宣布直接遠距到學期結束。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，教育部昨天傍晚召集大專防疫長開會，主任秘書廖興國晚間接受中央社電訪證實，大專符合宿舍量能不足、已進行防疫授課演練、多數課程師生討論後決定採遠距等3種狀況，可以全校遠距教學到學期末。

目前正進行「防疫授課演練」2週的台灣師範大學，昨晚率先宣布，所有課程維持遠距教學到學期末。同屬「國立台灣大學系統」的台灣大學，今天上午也寄信給全校師生，宣布因應疫情發展，所有課程即日起遠距到期末。

台大校方指出，特殊狀況須採實體授課的課程，必須向教育部提出申請，校內5棟教學館都不開放學生進入，只讓教師、助教錄製課程。

台大也強烈建議期末考「以線上辦理為原則」，教師就算要採實體考試，也要提供線上測驗、繳交報告等替代彈性作法，確保無法到考學生的權益。

台灣科技大學主任秘書呂正修今天接受中央社電訪證實，校方已發出電子郵件，告知全校課程遠距到學期末。他表示，校園居隔量能有限，之前就有討論要停止實體課程到期末，但還沒定案。昨天教育部召集大專防疫長開會祭出新的措施後，學校便做出決定。（編輯：張芷瑄）1110514