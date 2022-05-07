停課標準8日起調整 大專仍可防疫演練2週

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教育部宣布停課標準8日起調整。至於台大等校日前已宣布「防疫授課演練」2週，仍可繼續推動。圖為台大校門。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳至中台北7日電）教育部今天宣布停課標準8日起調整，取消原1/3或10班以上班級有出現確診、密切接觸者的全校停課規定。至於台大等校日前已宣布「防疫授課演練」2週，仍可繼續推動。

教育部長潘文忠今天下午出席中央流行疫情指揮中心記者會，教育部也同步發出新聞稿說明，因應COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情發展，8日起取消原「全校1/3或10班以上班級有確診者或密切接觸者，得實施全校暫停實體課程」規定，改以「確診個案」為核心，各教育階段有不同的規範。

大專部分，全校停課標準已取消，但教育部授權「授課教師」於上課班級出現確診者或是居隔須返家時，經與學生討論，實施遠距教學到學期末。

教育部5日宣布開放大專進行「防疫授課演練」，包括台灣大學、台灣師範大學、台灣科技大學等校，近日都已陸續宣布全校遠距教學2週。

潘文忠今天在記者會上被媒體問及，台大等校是否要依新的停課標準重新評估？潘文忠表示，台大等校實施「防疫授課演練」，事前就有提出，教育部也認同學校的作法，支持以2週時間演練，新舊的停課措施，都有考量實務上的需求，「防疫演練目前仍可繼續進行，這不衝突。」

潘文忠也提到，「防疫授課演練」以1到2週為原則，學校可自行規劃，但如果要停課超過2週，則須提交計畫到教育部的應變小組。他強調因應疫情的變化，會盡量給予學校彈性空間。

另外，21日、22日的國中教育會考，確診者仍不能應試，改參與補考。居家隔離、居家檢疫、自主防疫者到隔離試場（第二類備用試場） 應試，自主健康管理者則到一般考場應試。

潘文忠表示，一般試場與隔離試場的動線，會要求各自獨立規劃。隔離試場中不同類型的考生，也會區隔到不同試場，「分流的概念會有，請學生、家長放心。」（編輯：陳政偉）1110507

（指揮中心提供）

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