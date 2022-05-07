國小教師確診外出唱KTV 新北重罰200萬元

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新北市某國小老師確診COVID-19期間，將手機放在隔離處，與友人外出至台中KTV唱歌，遭重罰新台幣200萬元。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社記者黃旭昇新北7日電）新北市某國小老師確診COVID-19期間，將手機放在隔離處，與友人外出至台中KTV唱歌，也曾外出打麻將；因個案明知確診刻意隱匿，以致他人受傳染，遭重罰新台幣200萬元。

新北市府衛生局表示，這名女教師遭重罰200萬元，是目前違法處罰金額最高的個案；之前，4月19日有三峽區18歲男子確診，居家照護時把手機放家中外出打球購物，遭重罰150萬元。

衛生局表示，新莊區某國小女老師，涉嫌在確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）期間，隱匿病情謊稱「感冒」，並到朋友家打麻將，讓提供場地的參與者確診，氣得在網路社群貼文爆料。

這名女教師也涉嫌在隔離期間，擅自離開居住地外出參加聚會，爆料的朋友並貼出對話內容截圖，氣憤認為女教師為人師表還知法犯法，貼文指稱，「當老師的人還這樣，太不可思議了，根本超出人類可以理解的範疇」。

衛生局表示，經調查，這名被檢舉的確診個案，於4月25日晚間6時許於快篩陽性後，於當天晚間11時前往友人家聚會長達8小時打麻將。調查這名女教師，4月26下午查閱手機健保App，得知核酸檢測PCR採檢結果為陽性，4月27通報為確診個案。

衛生局說，個案自述4月30日、5月1日在快篩陰性後，將手機放置於住所內，與友人外出從新北市前往台中KTV唱歌，顯然已經違反確診隔離不得外出規範，情節重大。

衛生局表示，民眾確診後必須居家照護10天，不得外出。由於個案明知確診刻意隱匿，傳播他人，以致他人遭受傳染，將依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第13條，重罰新台幣200萬元罰鍰。

新北市府教育局表示，這名確診個案確實為新北市某國小教師，查證屬實將請該校依公立高級中等以下學校教師成績考核辦法及具體事證，請校方依情節程度據以考核。（編輯：方沛清）1110507