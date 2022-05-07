確診教師外出唱KTV罰200萬 新北：最重可解聘

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（中央社記者黃旭昇新北7日電）新北市COVID-19確診女教師隔離期間外出唱KTV，遭調查後被重罰新台幣200萬元。市府表示，身教與言教同樣重要，應做好示範；嚴厲譴責這行為，將送教評會審議，最重將予以解聘。

新北市某國小女教師涉嫌在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩陽、獲知PCR確診期間，外出聚會8小時打麻將導致朋友被傳染也確診；另也在居家隔離期間，將手機放在家裡，遠赴台中市2天歡唱KTV。

市長侯友宜今天在聯訪被問此事時表示，國小教師確診還隱匿病情跑出去，只要調查屬實，該罰、該處理，絕對不寬貸。市府衛生局經調查後，決定重罰新台幣200萬元，成為新北首例處罰最重的確診者。

市府衛生局表示，這名個案的職業是國小代理教師，非正式教師；她個人不當行為，對認真付出的教師們很受傷；不過，不論正式或代理教師，都是不良示範。

市府教育局下午表示，嚴厲譴責這名代理教師的行為，學校將依「兼任代課及代理教師聘任辦法」移送教師評審委員會處置，最重可解聘，終身不得聘任為兼任、代課及代理教師。

國小黃姓教師接受中央社記者電訪表示，保護學生健康是最重要的事，教師不但耳提面命要學生做好防疫，多數老師都打滿3劑疫苗；在國小學生開打疫苗前，未受疫苗保護更要注意校園、課堂防疫規範。

郭姓教師受訪表示，身教與言教同樣重要，疫情嚴峻，教師更要做好示範，即便戴口罩上課講話講久了不舒服，仍是罩不離口。更何況是確診或被匡列居隔者，更要遵守規定。這名女教師的行為，令人無法認同。（編輯：張銘坤）1110507