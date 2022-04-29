入境居檢新住民違規外出 中市府裁罰20萬元

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台中市1名從中國大陸返台的新住民配偶，在居家檢疫期間違規外出2次，民政局長吳世瑋（圖）29日表示，將依法規裁罰新台幣20萬元。中央社記者郝雪卿攝 111年4月29日

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（中央社記者郝雪卿台中29日電）台中市1名從中國大陸返台的新住民配偶，在居家檢疫期間違規外出2次，台中市民政局長吳世瑋今天表示，市府不採信「夢遊」的說詞，將依法令規定裁罰新台幣20萬元。

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吳世瑋下午出席台中市疫情指揮中心記者會，會中針對1名在居家檢疫期間違規外出的新住民，說明市府將依相關法令規定，予以裁罰。

吳世瑋指出，這名40多歲的新住民媽媽，於26日從中國大陸入境，入住台中市居家檢疫替代所，依規定需採「10+7」居家檢疫，直到5月5日才能解隔，卻被發現在居家檢疫期間2次外出，第1次回家，第2次是帶孩子到替代所櫃台，事後里幹事穿著全套防護裝備詢問，對方回答「夢遊」，但市府不予採信，將依違反「傳染病防治法」開罰20萬元。（編輯：黃世雅）1110429