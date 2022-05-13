雙北7-11康是美14日開賣唾液快篩 指定門市、售價一次看

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（中央社記者曾智怡台北13日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，家用快篩試劑需求激增；統一超商晚間宣布，明天上午9時起，在雙北領有藥商執照許可的70間門市開賣「福吉美家用新冠唾液抗原快篩劑」，採限店、限量販售，為零售通路首發。

康是美雙北指定30間門市也將同步開賣這款唾液快篩劑，售完為止。

COVID-19疫情嚴峻，進入廣泛社區流行，民眾家用快篩試劑需求居高不下。統一超商與康是美發揮整合採購優勢，明天起領先通路開賣「福吉美家用新冠唾液抗原快篩劑」，採限店、限量販售，並同步販售多款快篩試劑、口罩、酒精與保健品等。

統一超商說明，雙北領有藥商執照許可的70間門市（門市這裡查），將自明天上午9時起開賣「福吉美家用新冠唾液抗原快篩劑單入」，每店限量開賣100劑，每劑售價175元，每人限購2劑。

康是美則是在雙北指定30間門市（門市這裡查）販售「福吉美家用新型冠狀病毒唾液抗原快速檢驗套組5入」，每店限量20盒，每盒售價875元，每人限購1盒，售完為止。

統一超商補充，無論去超商門市或康是美，皆可使用OPEN錢包、icash Pay、icash2.0三大支付工具結帳，OPENPOINT會員更可直接使用OPENPOINT點數購買快篩試劑，1點折抵1元。

為滿足民眾龐大快篩試劑需求，政府另有協調快篩試劑廠商供貨至8大通路，販售家用快篩試劑，每人限購1劑，並會每天補貨。8大通路包含統一超商、全家便利商店、萊爾富、OK等4大超商，以及屈臣氏、康是美、全聯、美聯社等通路，販售範圍多為疫情發展較快的北北基桃地區，全聯今天針對北北基桃以外門市，也開始銷售快篩試劑。（編輯：潘羿菁）1110513