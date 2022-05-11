國民黨質疑唾液快篩專案進口圖利 食藥署澄清

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（中央社記者劉冠廷、王承中、張茗喧台北11日電）國民黨文傳會副主委徐弘庭今天表示，去年6至12月間，有40起申請唾液快篩專案進口案，但都被衛福部以資料不齊全結案駁回，僅福又達公司在今年獲得申請，請衛福部長陳時中說清楚，這是否有圖利及人謀不臧。

衛福部食藥署表示，國際間對於COVID-19快篩試劑的緊急專案審查(EUA)，依各國法規及其疫情狀況，訂有不同審查標準與規定；食藥署為確認快篩試劑效能，對於專案輸入申請案均要求檢附產品技術性報告，若資料不全將不予進口。

國民黨今天上午召開「防疫監督平台：指揮中心假澄清真抹黑，誰在卡全民海外購快篩」記者會；國民黨立法院黨團總召曾銘宗、國民黨立委林奕華、林德福上午也召開記者會。

徐弘庭在會中拿出資料指出，當衛福部長陳時中說沒有任何唾液快篩的申請時，不過根據衛福部最新的公文，去年6至12月間，共40起申請唾液快篩專案進口案，最終都以資料不齊全結案駁回。

徐弘庭說，但福又達今年4月15日申請進口韓國家用唾液快篩，卻可以4天補件、10天核可的速度獲得申請。

徐弘庭表示，福又達申請進口的快篩劑為韓國製，在原來40個唾液快篩申請案中，也有同樣的商品，但因為資料不齊全被結案；民進黨一定要用這方法賺國難財嗎，他要公開質疑，請衛福部長陳時中說清楚，審核過程中，有無圖利及人謀不臧。

國民黨副秘書長王育敏則說，要求指揮中心不要再研議個人進口快篩，而是立即開放個人進口快篩，每個人都有取得快篩試劑的權利。

文傳會副主委林家興表示，國民黨將提出3項主張，包括政府應列出建議可外購快篩正面表列清單，協助保障民眾權益；取消海外自主購買僅能2個月的限制；以及降低180元單劑快篩價格。請指揮中心好好回應民眾與在野黨的質疑。

林奕華指出，經過詢問衛福部，其實早在去年6月至12月，共有40件唾液快篩進口申請案，但全都以資料不齊全結案，而衛福部長陳時中卻在4月22日表示沒收到申請，為什麼陳時中要掩蓋這麼多廠商申請的事實。

林奕華也出示文件指出，根據韓國食藥署的文件顯示，在出口的部分，福又達代理的快篩試劑有拿到四項認證，但卻沒有唾液快篩，而韓國同意出口的16種唾液快篩中，也沒有福又達代理的快篩試劑。顯示福又達代理的唾液快篩沒有拿到原出口國韓國無論是國內或出口的同意證明，衛福部必須要講清楚。（編輯：蘇龍麒）1110511