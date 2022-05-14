快篩實名制賣逾3000萬劑 最快6月前實施第2輪

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張茗喧、余曉涵台北14日電）快篩實名制4月底實施以來，全台累計賣出約600萬人份、超過3000萬劑。指揮中心指揮官陳時中今天表示，目前全台幾乎天天完售，最快6月前就開賣第2輪快篩實名制。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，快篩試劑一劑難求，為確保民眾有快篩可用，中央流行疫情指揮中心4月28日實施快篩實名制，每人可買一份5劑共新台幣500元。

根據指揮中心統計，今天全台共4951家機構可販售41.1萬份快篩試劑，截至中午12時，已賣出16.3萬份、有795家機構完售；快篩實名制實施以來，已賣出超過600萬份、約3000萬劑快篩試劑。

指揮中心原訂5月中實施第2輪快篩實名制，但陳時中今天下午在疫情記者會中表示，原本預計到了5月中旬，有些疫情熱點會賣得特別多，一些地區會賣的比較少，但目前看來各個販售據點差異都不大，幾乎都賣得完，平均只剩1%到2%。

陳時中說，在快篩試劑剩餘量不大的狀況下，暫時不會調整供應量，預計會先繼續實施，當各地據點售完比例出現有程度的差異，才會調配相關供應量，最快6月前就實施第2輪。

有私人長照機構希望配發公費快篩試劑。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，機構可向地方政府請求撥補，若不足再由地方跟中央申請。（編輯：陳政偉）1110514