松山慈惠堂送快篩試劑 首波1000組20分鐘內發完

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（中央社記者陳昱婷台北14日電）國內COVID-19疫情升溫帶動快篩試劑需求，台北市松山慈惠堂準備4000組GenBody快篩試劑於今天、明天免費發送給民眾，首波1000組上午9時開始發送，不到20分鐘就被領完。

「排隊請保持社交距離，天雨路滑，回家小心。」松山慈惠堂工作人員不斷提醒領取COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩試劑的排隊民眾。儘管雨勢不小，熱情民眾仍從上午7時許就開始湧入。

松山慈惠堂表示，現在快篩試劑需求大增，所以準備4000組要送給民眾，昨天把會場布置好後，今天動員2、30名志工與義消等工作人員協助，動線流暢、很有秩序，上午場次不到20分鐘就順利發完了。

松山慈惠堂提醒，上午沒領到的民眾，下午及明天還有機會，今天下午從1時30分開始發號碼牌、2時開始依序領取，明天上午從8時30分開始發號碼牌、9時領取，明天下午從1時30分開始發號碼牌、2時領取。

許多民眾穿著雨衣、戴著安全帽排隊，吳先生說，因為工作型態關係，很早就要起床上班，沒時間去排一般實名制的快篩試劑，在網路看到松山慈惠堂發送快篩試劑的訊息，就順道前往領取，上午快8時抵達、拿到的號碼牌是300多號，心情很平靜。

今天上午協助發送快篩試劑的還有民主進步黨北市議員許家蓓、洪健益及台北市政府副發言人魏佑任。

魏佑任接受中央社記者訪問指出，疫情嚴峻之際，有症狀或疑慮的民眾先快篩，可保護自己及身邊親友，相信在松山慈惠堂拋磚引玉下，會有更多善心團隊共襄盛舉、幫助更多民眾。（編輯：戴光育）1110514