基隆2歲確診童不治 衛生局：直接死因是急性腦炎

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（中央社記者王朝鈺基隆15日電）基隆市2歲林姓男童確診COVID-19昨天不治，衛生局長吳澤誠說，直接死因是急性腦炎合併多重器官衰竭，且林童有敗血症和肝功能不佳等，是否與COVID-19有直接關聯，待中央判斷。

林姓男童12日高燒超過攝氏38度，家人為林童快篩陽性後送至衛生福利部基隆醫院，經PCR核酸檢測確診，林童13日晚間7時許，出現抽搐且高燒達攝氏42度不退，再度送至衛福部基隆醫院急診。

基隆市衛生局長吳澤誠下午接受媒體聯訪表示，經小兒感染專科醫師會診後，醫師根據臨床判斷，林童除了COVID-19（2019冠狀病毒疾病）外，懷疑合併急性腦炎，衛福部基隆醫院約晚間10時30分，認為林童必須轉送到醫學中心的小兒加護病房。

衛生局立即介入協調，透過台北區緊急醫療網，最後找到台北榮民總醫院可以收治，約深夜11時26分，衛生局請基隆醫院與台北榮總對接，將林童轉送至台北榮總急診，經過6、7小時救治，林童不幸於昨天上午8時55分宣告不治。

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吳澤誠表示，林童的保母雖確診，但林童的父母並未染疫，林童是否被保母感染仍有待釐清，而林童直接死因應該是急性腦炎合併多重器官衰竭，且有敗血症和肝臟功能不佳等情形，但是否與COVID-19有直接關聯，仍有待中央依據病例判斷。

吳澤誠說，衛生局手上僅能掌握基隆市相關案例，無法得知全國是否有類似死亡案例，以基隆市目前確診死亡案例中，這名2歲林童是年齡最小的死亡案例，不過，仍有待中央判定是否屬於COVID-19相關併發症。（編輯：李錫璋）1110515