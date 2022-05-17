陸軍官校多人確診 校方：已啟動防疫機制

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陸軍軍官學校17日發新聞稿表示，有數名學生確診，已啟動防疫機制，上週實施遠距教學，也取消閱兵等活動。圖為2016年高雄鳳山陸軍官校營區開放，展示綜合格鬥演練。（中央社檔案照片）

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（中央社記者蔡孟妤高雄17日電）有民眾爆料指陸軍軍官學校多人染疫，但校方為了校慶仍辦閱兵、餐盤混洗，批評防疫消極。校方表示，有數名學生確診，已啟動防疫機制，上週實施遠距教學，也取消閱兵等活動。

蘋果新聞網報導，民眾爆料指陸軍軍官學校自母親節連假過後有多人感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），但校內持續群聚，因6月將舉行校慶，繼續訓練閱兵，餐盤也混洗；寢室線上教學也有風險，批校方防疫消極。

對此，陸軍軍官學校今天發布新聞稿表示，日前數名學生因身體不適，經快篩陽性，轉附近醫院實施PCR檢測後確診，校方即啟動防疫機制，除通報地方衛生機關，並依中央、國防部的防疫指引，進行營區消毒、疫調、分流、區隔管理等應變處置，防止疫情擴散。

校方指出，確診者均完成個人及家屬溝通，並依中央流行疫情指揮中心規定，實施居家照護，也匡列密切接觸者，視個人意願返家居隔或留校獨立寢隔離；另為兼顧學生受教權及防疫規範，課程均採線上授課方式實施。

陸軍官校政戰主任蔡尚武對中央社記者表示，詳細確診人數由指揮中心等有關單位公布，非校方權責，但校方5月11日起已實施遠距教學，上週也取消訓練閱兵、社團活動等，餐廳分流用餐，落實防疫措施。

陸軍官校強調，將以最嚴謹的態度，依中央及國防部各項防疫指引要求，落實防疫作為與整備，並持續關懷學生，以掌握學生身體健康與心緒。（編輯：張芷瑄）1110517