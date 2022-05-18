綠委籲金管會解決保險亂象 不要幫企業圍事

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（中央社記者王揚宇台北18日電）民進黨立委蔡易餘等人今天說，從有保險公司片面暴漲保費，再到防疫保險之亂，金管會應出面解決，不要當保險公司的圍事，要站在民眾的立場，呼籲金管會主委黃天牧不要再神隱。

民進黨立委蔡易餘、高嘉瑜、莊瑞雄、王美惠今天在立法院召開「賺錢爽歪歪，核保理賠卻機機歪歪」記者會，提出相關主張。

蔡易餘說，金管會去年9月通過對宏泰人壽違反法令的處分案，認為「薰衣草醫療健康保險附約」續保保費調漲部分，欠缺合理性、公平性，因此對其開罰新台幣120萬元，今年3月也修改保險商品銷售前程序作業準則。

然而，蔡易餘指出，修改後，卻放寬保險業未來若符合4要件即可調高費率，等於是替保險公司大開省錢後門，侵蝕保戶權益，金管會應檢討相關規定。

高嘉瑜說，保險公司跟客戶之間最重要的就是信任，但保險公司現在的心態卻是要穩賺不賠；從防疫保險之亂來看，保險公司醜態百出，理賠定義也一日三變並越來越嚴格，讓保戶權益大幅縮水。

高嘉瑜表示，防疫險之亂從拒保之亂，甚至變成搶藥之亂，金管會是不是都沒看到，保險公司是不是進入家裡沒大人的無政府狀況，完全不甩金管會的監管，希望金管會拿出具體政策，讓爭議盡早落幕，黃天牧不要繼續神隱。

莊瑞雄說，這2年保險公司大賺，但在防疫政策從清零走向共存後，保險公司評估風險大增下，開始下架保險商品，並實施重複投保條款，哪有核保通過還退保，怎麼可以這樣。

莊瑞雄提醒，政府不能視而不見，金管會要拿出立場跟作為，而保險公司賺錢時，爽的跟什麼一樣，但該賠錢時卻理由一堆，財團可以這樣嗎。

王美惠說，金管會要是替人民說話、顧好保戶權益，不該替保險公司講話，對此，「我真的很感冒」，希望已核保的案件都一定要理賠。

今天受邀出席記者會的金管會保險局產險監理組長陳清源說，修正作業準則並非給業者開一個門，而是調整費率時要有依據。

至於防疫險之亂，諸如「0+7」居家隔離新制昨天上路，民眾關注若是自選「3+4」是否影響防疫險理賠，或是產險業拒絕承保防疫險重複投保件，都引起社會關注。

陳清源說，防疫險是定額給付，保險公司的核保考量是一回事，但用損害填補概念的理由，這不允當，如果已經完成核保，不能事後退保費，這是不對的。

陳清源指出，只要「3+4」確定、衛生主管機關開立隔離證明，保險公司就該理賠。

金管會昨天也表示，因民眾確實符合依傳染病防治法第48條遭處居家隔離要件，防疫險要理賠。（編輯：蘇志宗）1110518