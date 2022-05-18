防疫險之亂 時力、民眾黨籲金管會約束保險公司

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（中央社記者王揚宇、郭建伸台北18日電）對於產險業拒絕承保防疫險重複投保件及保戶自選3+4居家隔離等理賠議題，時代力量立委陳椒華等人今天說，金管會應善盡主管機關監督職責，約束保險公司應遵循保險精神，確實理賠。

陳椒華今天偕同時代力量新竹縣議員連郁婷、高雄市議員林于凱、基隆市議員陳薇仲等人召開記者會，提出上述主張。

陳椒華表示，對於近期防疫險亂象，金管會要本於對消費者做最有利解釋的精神，約束保險公司不應胡來，而且態度立場要明確。

陳椒華主張，如果保險公司已經通過核保後，就不可再以任何理由退保。只要有拿到隔離單或證明，保險公司都必須依照合約理賠。保險局與公會應該要設立窗口接受後續民眾的申訴，保障民眾權益。

另外，台灣民眾黨立委蔡壁如今天偕多名議員參選人舉行記者會。蔡壁如批評，保險契約怎麼簽訂，就該怎麼履行，豈能到了賠錢的時候翻臉不認帳。

蔡壁如指出，保險業者在推出保險商品前，依法需在「計算說明書」中提出參考資料，佐證費率能合理且公平反映成本及利潤，並確保風險評估與風險控管的妥適性與可行性，並且要經過金管會審查；如今防疫保單亂象叢生，保單之亂金管會更是責無旁貸。（編輯：蘇志宗）1110518