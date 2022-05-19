1月即預知風險 金管會對37張防疫險發20道公文示警

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（中央社記者謝方娪台北19日電）防疫保單亂象叢生，屢遭點名負責的金管會保險局長施瓊華，今天親上火線一一回應，強調年初金管會察覺陸續有保險公司拉高隔離和確診定額補償搶市，即已提醒公司注意風險，1月開始針對當時37張市售保單，至3月為止，連發20道公文請各公司說明。

防疫保單之亂延燒，續保、核保、理賠爭議不斷，更有立委質疑金管會放任防疫保單風暴發生，並未在適當時機出手監理。

面對外界排山倒海而來的壓力，施瓊華今天親自出席金管會例行記者會，一一回應外界質疑。

施瓊華強調，今年年初有一家產險公司推出一張針對居家隔離提供高保額的防疫保單，金管會當時就提醒這家產險公司要審視在Omicron新型變種病毒流行、整體風險已經改變的情況下，保單額度是否設定太高，後來這家產險在短短數天內就將保單下架。

不過，施瓊華說，金管會發現後續仍有保險公司僅稍微降低保額，推出類似設計的防疫保單搶市，金管會憂心過度銷售會有風險過高疑慮，因此自1月開始就將當時市面上37張採備查制的防疫保單調出來逐一檢視。

她說，截至3月為止，共有14家保險公司收到金管會寄發的20道公文，要求各公司針對保單風險對稱性、是否符合保險保障和損害填補原則、保額適當性等3原則進行檢討並提出說明。

施瓊華強調，金管會監理原則是兼顧消費者權益和保險業穩健經營，兩者缺一不可，有保險業穩健經營，才能照顧所有消費者。

她認為，目前外界都將焦點放在防疫保單上，但保險公司經營不是只有防疫保單這個險種，保險公司還有很多險種的客戶，金管會希望除了防疫保單外，保險公司能對所有客戶都履行應有責任。

施瓊華強調，金管會將在兼顧防疫政策前提下，同時兼顧醫院資源妥善運用、保戶權益保障和保險業損失控制等面向，努力取得衡平。（編輯：林淑媛）1110519