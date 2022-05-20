防疫險每天賠5000萬 富邦產險尚無增資需要

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（中央社記者謝方娪台北20日電）市場關注防疫保單理賠恐讓產險公司財務承壓，富邦產險揭露近日每天賠款約新台幣5000萬元左右，預估理賠高峰期將落在5、6月；富邦金總經理韓蔚廷表示，目前評估富邦產險尚無增資需要。

富邦產險資深副總經理林承斌今天在富邦金首季法說會上揭露，自去年1月至今年4月30日，防疫保單簽單總保費46.7億元，理賠7.1億元，直接損失率落在15%。

富邦產險防疫保單4月已決賠款1.4億元，另提列未決賠款準備金及未報賠款準備金共2.8億元。

林承斌表示，近日每天防疫險賠款約5000萬元左右；一件防疫保單理賠金額平均落在3.5萬元至4萬元區間。

林承斌說，政府防疫政策變化，包含與病毒共存、匡列隔離對象縮減、以篩代隔等，可能都會影響未來賠款發展趨勢，產險公會和主管機關也在訂定理賠指引，相關因素都會對未來賠案產生一些影響；目前預估防疫險理賠尖峰將落在5至6月。

韓蔚廷說，富邦產險淨值有300、400億元，資產也有1300億元左右，富邦金本身淨值也有8000多億元，富邦對所有保戶一定會盡理賠責任，富邦產該賠付的，不會有保戶拿不到理賠金。

韓蔚廷指出，以目前掌握資訊而言，富邦產險尚無增資需要，但若有需要，金控也會增資產險，讓產險能持續穩健經營。

富邦產險估目前在途防疫保單還有100萬件左右，富邦產險強調，在途件大部分都是續保件，並非招攬新件。

隨防疫保單陸續到期，預計今年第3季富邦產險有效防疫保單將降至155萬件左右。針對近期流言，富邦產險表示，公司遵守政策負責理賠，並無逃避。（編輯：張均懋）1110520